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На Донбасі знову загострення, бойовики 10 разів стріляли із забороненої зброї
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14 березня 2021, 09:56 193

На Донбасі знову загострення, бойовики 10 разів стріляли із забороненої зброї

14 березня 2021, 09:56 193
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Ворог вів вогонь біля Катеринівки, Пісків та Опитного
Ворог вів вогонь біля Катеринівки, Пісків та Опитного
Фото: із відкритих джерел
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Минулої доби, 13 березня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування Російської Федерації десять разів порушували режим припинення вогню.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Поблизу населеного пункту Піски, російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції українських захисників з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем та стрілецької зброї”, - йдеться в повідомленні.

Крім того, поблизу населеного пункту Водяне на Приазов’ї окупанти стріляли з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. У цьому ж напрямку вони застосували квадрокоптер і скинули над позиціями ЗСУ дві гранати ВОГ-17.

Поруч населеного пункту Південне, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів, ручних та станкових протитанкових гранатометів. На обстріли противника наші воїни відкривали вогонь у відповідь”, - додали в штабі.

Від початку поточної доби, 14 березня, на Донбасі було зафіксовано 3 випадки порушення режиму припинення вогню. Зокрема, поблизу населеного пункту Піски противник застосував ручні протитанкові та підствольні гранатомети, а також стрілецьку зброю.

В районі Катеринівки, бойовики вели вогонь з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

А поруч з населеним пунктом Опитне, окупанти обстріляли позиції наших захисників, застосувавши підствольний гранатомет. Бойових втрат серед українських військових немає.

Нагадаємо, минулої доби в зоні ООС було зафіксовано 14 порушень, загинув український військовослужбовець, ще один воїн отримав бойове травмування.

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