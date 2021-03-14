Зеленский наградил посмертно 64 добровольцев войны в Донбассе

14 марта в Украине ежегодно отмечается День добровольца

14 марта в Украине ежегодно отмечается День добровольца

Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский по случаю Дня добровольца отметил государственными наградами защитников государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает RegioNews.

Он присвоил орден "За мужество" III степени 67 добровольцам, 64 из них - посмертно. Это члены Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор", батальонов территориальной обороны "Донбасс", "Айдар" и ОУН.

Также Зеленский отметил наградами членов батальонов патрульной службы милиции особого назначения "Шахтерск" и "Чернигов", Украинской добровольческой армии, диверсионно-разведывательного подразделения "Патриот" и Отдельной добровольческой роты "Карпатская Сечь".

Слава героям-добровольцам, которые в решающий момент встали на защиту нашей свободы и показали пример непокорности для всей Украины", - заявил Зеленский.

Справка: День украинского добровольца начали отмечать в 2017 году. 14 марта 2014 года 500 бойцов-добровольцев из сотен Самообороны Майдана прибыли на полигон Новые Петровцы в Киевской области, где был сформирован первый добровольческий батальон. Впоследствии он отправился на Донбасс.

Напомним, Зеленский учредил Консультативный совет по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины.