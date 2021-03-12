Харьковские соглашения: СБУ возбудила дело о госизмене
СБУ изучает обстоятельства подписания и ратификации ВР в 2010 году соглашения о пребывании Черноморского флота РФ на территории Украины.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Главное следственное управление Службы безопасности Украины начало досудебное расследование по факту совершения государственной измены в период с 2008 по 2010 годы. Уголовное производство открыто в отношении должностных лиц органов государственной власти.
Следователи исследуют, в частности, обстоятельства подготовки и подписания 21 апреля 2010 года Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины до 2042 года", соблюдение регламента и процедур во время ее утверждения депутатами Верховной Рады, - говорится в сообщении.
По предварительным данным следствия, подписание этого документа привело к увеличению количества личного состава военных формирований и спецслужб РФ, причастных к аннексии территории АР Крым.
С целью всестороннего, полного и беспристрастного исследования обстоятельств уголовного производства проводятся соответствующие следственные и процессуальные действия.
Как сообщалось, вчера секретарь СНБО Данилов заявил, что депутатов, которые голосовали за "Харьковские соглашения”, проверит СБУ. После одобрения Радой этих соглашений в 2010 году российский флот остался в Крыму.
Ранее, 28 января, ГБР сообщило Януковичу о подозрении в госизмене за "Харьковские соглашения". Этим он искусственно создал условия для увеличения военного присутствия России в Крыму.