Харьковские соглашения: СБУ возбудила дело о госизмене

Уголовное производство открыто в отношении должностных лиц органов государственной власти

Уголовное производство открыто в отношении должностных лиц органов государственной власти

Фото из открытых источников: Верховная рада в день утверждения Харьковских соглашений

СБУ изучает обстоятельства подписания и ратификации ВР в 2010 году соглашения о пребывании Черноморского флота РФ на территории Украины.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Главное следственное управление Службы безопасности Украины начало досудебное расследование по факту совершения государственной измены в период с 2008 по 2010 годы. Уголовное производство открыто в отношении должностных лиц органов государственной власти.

Следователи исследуют, в частности, обстоятельства подготовки и подписания 21 апреля 2010 года Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины до 2042 года", соблюдение регламента и процедур во время ее утверждения депутатами Верховной Рады, - говорится в сообщении.

По предварительным данным следствия, подписание этого документа привело к увеличению количества личного состава военных формирований и спецслужб РФ, причастных к аннексии территории АР Крым.

С целью всестороннего, полного и беспристрастного исследования обстоятельств уголовного производства проводятся соответствующие следственные и процессуальные действия.

Как сообщалось, вчера секретарь СНБО Данилов заявил, что депутатов, которые голосовали за "Харьковские соглашения”, проверит СБУ. После одобрения Радой этих соглашений в 2010 году российский флот остался в Крыму.

Ранее, 28 января, ГБР сообщило Януковичу о подозрении в госизмене за "Харьковские соглашения". Этим он искусственно создал условия для увеличения военного присутствия России в Крыму.