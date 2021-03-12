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12 марта 2021, 14:33 31

В Виннице ввели карантинные ограничения "красного" уровня - мэр

12 марта 2021, 14:33 31
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Реанимационные отделения города полностью заполнены больными, Винница на грани попадания в "красную" зону карантина
Реанимационные отделения города полностью заполнены больными, Винница на грани попадания в "красную" зону карантина
Фото: из открытых источников
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В Виннице из-за стремительного распространения COVID-19 комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС сегодня, 12 марта приняла решение о введении на территории города карантинных ограничений "красного" уровня, хотя официально город остается в "оранжевой" зоне.

Об этом во время брифинга сообщил городской голова Сергей Моргунов, информация об ограничениях обнародована на сайте городского совета, передает RegioNews.

По его словам, ограничения начнут действовать завтра, 13 марта. Запрещается проведение любых массовых мероприятий, работа спортивных учреждений и учреждений культуры.

Он рассказал, что по состоянию на 12 марта все реанимационные кровати для пациентов с COVID-19 в Виннице заняты, медики падают с ног.

Если в январе в стационарах, где лечат "ковидних" пациентов, было 585 коек, то сейчас их уже 805. Только за последние две недели в городских больницах было развернуто 40 дополнительных коек. Но этого количества уже недостаточно. По состоянию на 12 марта в городских больницах занято 709 мест, 88%. Подключены к кислороду 604 пациентов, а 67 пациентов в тяжелом состоянии. Сегодня заняты все реанимационные кровати", - сказал Сергей Моргунов.

Он добавил, что область уже две недели находится на грани попадания в "красную" зону, наибольшее количество новых случаев фиксируется именно в Виннице. По его словам, нагрузка на здравоохранение города выросла почти втрое.

Увеличилось количество больных, которые попадают в больницы уже в тяжелом состоянии и летальность от осложнений коронавируса. Если за январь был случай 61 смерти, то в феврале уже 76. А за последнюю неделю мы зафиксировали 29 смертей. Наши врачи и медицинский персонал уже падают с ног. Третья волна ковида у нас началась с середины февраля и продолжается практически месяц. Причем никаких, даже сдержанных прогнозов по ослаблению сейчас нет", - сказал мэр.

Сергей Могунов обратился к областным властям с просьбой развернуть дополнительные кровати в областных медицинских учреждениях третьего уровня, чтобы уменьшить нагрузку на городские больницы.

Напомним, ранее сообщалось, что в COVID-больницах Винницкой области 87% пациентов в тяжелом состоянии.

коронавирус карантин мэр Винница больницы Сергей Моргунов

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