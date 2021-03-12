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12 березня 2021, 12:55 17

У МОЗ назвали умови, за яких в Україні можуть знову ввести локдаун

12 березня 2021, 12:55 17
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Наразі в Україні діє адаптивний карантин, мета якого — допомогти уникнути тотального карантину
Наразі в Україні діє адаптивний карантин, мета якого — допомогти уникнути тотального карантину
Фото: МОЗ
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В Україні поки немає підстав для запровадження нового локдауну і жорстких обмежень.

Про це заявив в ефірі телеканалу "Україна 24" головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає RegioNews.

За словами Ляшка, якщо медична система України буде під загрозою, Міністерство охорони здоровʼя звернеться до уряду з вимогою запровадити жорсткий карантин на території всієї країни.

Наразі в Україні діє адаптивний карантин, мета якого — допомогти уникнути тотального карантину.

"Ми говоримо про "помаранчевий" рівень небезпеки — це сигнал, що область найближчим часом може перейти в "червону" зону, і може бути загроза функціонуванню бізнесу, економіки та системи охорони здоровʼя", — зазначив Ляшко.

Нагадаємо, більше половини українців підтримають "жорсткий" карантин при зростанні захворюваності на COVID-19.

коронавірус Україна МОЗ Віктор Ляшко локдаун

 
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