У МОЗ назвали умови, за яких в Україні можуть знову ввести локдаун

Наразі в Україні діє адаптивний карантин, мета якого — допомогти уникнути тотального карантину

Наразі в Україні діє адаптивний карантин, мета якого — допомогти уникнути тотального карантину

Фото: МОЗ

В Україні поки немає підстав для запровадження нового локдауну і жорстких обмежень.

Про це заявив в ефірі телеканалу "Україна 24" головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає RegioNews.

За словами Ляшка, якщо медична система України буде під загрозою, Міністерство охорони здоровʼя звернеться до уряду з вимогою запровадити жорсткий карантин на території всієї країни.

Наразі в Україні діє адаптивний карантин, мета якого — допомогти уникнути тотального карантину.

"Ми говоримо про "помаранчевий" рівень небезпеки — це сигнал, що область найближчим часом може перейти в "червону" зону, і може бути загроза функціонуванню бізнесу, економіки та системи охорони здоровʼя", — зазначив Ляшко.

Нагадаємо, більше половини українців підтримають "жорсткий" карантин при зростанні захворюваності на COVID-19.