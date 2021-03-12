У МОЗ назвали умови, за яких в Україні можуть знову ввести локдаун
В Україні поки немає підстав для запровадження нового локдауну і жорстких обмежень.
Про це заявив в ефірі телеканалу "Україна 24" головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає RegioNews.
За словами Ляшка, якщо медична система України буде під загрозою, Міністерство охорони здоровʼя звернеться до уряду з вимогою запровадити жорсткий карантин на території всієї країни.
Наразі в Україні діє адаптивний карантин, мета якого — допомогти уникнути тотального карантину.
"Ми говоримо про "помаранчевий" рівень небезпеки — це сигнал, що область найближчим часом може перейти в "червону" зону, і може бути загроза функціонуванню бізнесу, економіки та системи охорони здоровʼя", — зазначив Ляшко.
Нагадаємо, більше половини українців підтримають "жорсткий" карантин при зростанні захворюваності на COVID-19.