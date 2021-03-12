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12 березня 2021, 13:55 278

У Кличка сказали, чи заборонять транспорт в столиці у випадку введення локдауну

12 березня 2021, 13:55 278
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Зараз Київ перебуває в зоні ризику для посилення карантину
Зараз Київ перебуває в зоні ризику для посилення карантину
Фото: РБК-Україна
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Київська влада поки не знає, чи забороняти роботу громадського транспорту у разі потрапляння столиці в "червону" зону карантину і введення в Києві локдауну. Зараз Київ знаходиться в зоні ризику для посилення карантину.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник, пише RegioNews.

Він зазначив, що Київ перебував у ситуаціях, коли в період локдауну в місті як працював, так і не працював громадський транспорт.

"Такі рішення будуть прийматися в майбутньому, швидше за все, виходячи з поточної ситуації, яка буде на той момент в місті. Незалежно від кількості хворих...", - заявив Поворозник.

У КМДА відзначають, що рішення про заборону роботи громадського транспорту в разі введення в столиці локдауну буде прийматися окремо.

"Причому будемо дуже серйозно думати, як забезпечити роботу міста в режимі локдауну. Якщо згадаєте квітень-травень, то робота транспорту в спецрежимі не дуже відповідала потребам міста", - пояснив Поворзник.

Раніше у МОЗ назвали умови, за яких в Україні можуть знову ввести локдаун.

коронавірус Київ карантин КМДА локдаун

 
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