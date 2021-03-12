У "Слузі народу” створять орган для управління на рівні регіонів - нардеп Культенко

Народний депутат розповів, що розглянуть на з'їзді партії і як "Слуга народу" готується до внутрішньої реформи

Народний депутат розповів, що розглянуть на з'їзді партії і як "Слуга народу" готується до внутрішньої реформи

На з'їзді партії "Слуга народу" планують прийняти рішення про створення нового органу управління політичної сили, що підсилить роль її регіональних структур.

Про це виданню "Апостроф" розповів заступник голови фракції "Слуга Народу" у Верховній Раді, член вищої ради партії Артем Культенко, коментуючи ініціативу запровадження нової організаційної структури на з'їзді 13 березня.

Після проходження етапу місцевих виборів у нас з'явився кістяк партії на всіх рівнях. Це депутати і голови ОТГ, а також активні люди, як просто прийшли допомагати на виборах. Усі вони хочуть та можуть займатись розбудовою партії. Зараз ми бачимо, що для управління такою великою структурою потрібен новий формат, коли в орган управління входять представники обласних організацій. І такий орган буде сфокусований на регіональній політиці та місцевому рівні", - зазначив Артем Культенко.

Крім того, за словами парламентаря, якщо раніше управління партією відбувалося винятково Вищою радою партії, то зараз буде створено ще один орган управління, який займатиметься обласним та місцевим рівнями.

Артем Культенко також повідомив, що у новий орган увійдуть усі голови обласних організацій.

Хочу зазначити, що відбувалася ротація очільників обласних організацій партії. Це не означає, що ті, кого ми змінюємо, проявили себе погано. Ми даємо можливість іншим спробувати свої сили в партійній роботі на місцях. По-перше, це досвід, по-друге – більш тісна комунікація з виборцями. Це сприятиме більш ефективній роботі", – підсумував заступник голови фракції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що партія "Слуга народу" збереться на з'їзд вже в ці вихідні: планують серйозні зміни. З’їзд партії відбудеться 13 березня у Києві.

Також лідер "Слуги народу" Олександр Корнієнко допускає участь президента Володимира Зеленського в з'їзді партії.

Також у партії заявляли, що на з'їзді 13 березня запровадять нову організаційну структуру партії. З'їзд має намір розглянути партійну доктрину.