У "Слузі народу" сказали, коли Рада може завершити земельну реформу в Україні
Йдеться про законопроекти №№2194-2195, які стосуються передачі землі громадам та електронних земельних аукціонів
Йдеться про законопроекти №№2194-2195, які стосуються передачі землі громадам та електронних земельних аукціонів
На наступному тижні Верховна Рада має намір розглянути два законопроекти в рамках земельної реформи в Україні. Це фактичне завершення цієї реформи.
Про це розповів глава партія "Слуга народу" Олександр Корнієнко, пише RegioNews з посиланням на "РБК-Украина".
Йдеться про законопроекти №№2194-2195, які стосуються передачі землі громадам та електронних земельних аукціонів.
"Це фактично завершення або майже завершення земельної реформи, яку ми розпочали рік тому, - підкреслив Корнієнко.
Раніше повідомлялося, що КСУ планує скасувати мовний закон і земельну реформу.
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Тиха гавань: як ОПЗЖ стала володаркою Білгорода-Дністровського
Вгамований бунтар: черкаський мер Бондаренко почав нову каденцію з примирення