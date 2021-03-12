У "Слузі народу" сказали, коли Рада може завершити земельну реформу в Україні

Йдеться про законопроекти №№2194-2195, які стосуються передачі землі громадам та електронних земельних аукціонів

Йдеться про законопроекти №№2194-2195, які стосуються передачі землі громадам та електронних земельних аукціонів

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На наступному тижні Верховна Рада має намір розглянути два законопроекти в рамках земельної реформи в Україні. Це фактичне завершення цієї реформи.

Про це розповів глава партія "Слуга народу" Олександр Корнієнко, пише RegioNews з посиланням на "РБК-Украина". Йдеться про законопроекти №№2194-2195, які стосуються передачі землі громадам та електронних земельних аукціонів. "Це фактично завершення або майже завершення земельної реформи, яку ми розпочали рік тому, - підкреслив Корнієнко. Раніше повідомлялося, що КСУ планує скасувати мовний закон і земельну реформу.

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