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12 березня 2021, 10:59 26

У "Слузі народу" сказали, коли Рада може завершити земельну реформу в Україні

12 березня 2021, 10:59 26
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Йдеться про законопроекти №№2194-2195, які стосуються передачі землі громадам та електронних земельних аукціонів
Йдеться про законопроекти №№2194-2195, які стосуються передачі землі громадам та електронних земельних аукціонів
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На наступному тижні Верховна Рада має намір розглянути два законопроекти в рамках земельної реформи в Україні. Це фактичне завершення цієї реформи.

Про це розповів глава партія "Слуга народу" Олександр Корнієнко, пише RegioNews з посиланням на "РБК-Украина".

Йдеться про законопроекти №№2194-2195, які стосуються передачі землі громадам та електронних земельних аукціонів.

"Це фактично завершення або майже завершення земельної реформи, яку ми розпочали рік тому, - підкреслив Корнієнко.

Раніше повідомлялося, що КСУ планує скасувати мовний закон і земельну реформу.

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