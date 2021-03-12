У закладах Тернополя, які порушують карантин, будуть відключати воду та опалення - Надал

Санкції будуть застосовувати в першу чергу проти розважальних закладів та нічних клубів

Санкції будуть застосовувати в першу чергу проти розважальних закладів та нічних клубів

Фото: із відкритих джерел

У Тернополі закладам, які не дотримуються карантинних обмежень, будуть відключати воду, опалення та інші комунальні послуги.

Про це у Facebook повідомив мер міста Сергій Надал, передає RegioNews.

Він стверджує, що контролюючі органи отримують багато скарг про порушення карантину з боку суб'єктів господарювання.

Особливо розважальні заклади, нічні заклади порушують карантинні вимоги, чим створюють загрозу поширення інфекції", - сказав Сергій Надал.

Він додав, що міська влада доручила працівникам правоохоронних органів посилити контроль за дотриманням карантинних вимог у місті.

Окрім того, доручено управлінню торгівлі долучитися до цієї роботи і, в разі необхідності, тим закладам, де буде доведено, що їхня робота сприяє поширенню інфекції, якщо вони не будуть дослухатися до рекомендацій, буде йти мова про відключення постачання води, роботи каналізації, тепла та інших мереж", - підсумував міський голова.

Нагадаємо, з 11 березн у Тернопільській області посилюються карантинні обмеження, оскільки зростає кількість пацієнтів із діагнозом COVID-19.