В заведениях Тернополя, которые нарушают карантин, будут отключать воду и отопление - Надал

Санкции будут применять в первую очередь против развлекательных заведений и ночных клубов

Санкции будут применять в первую очередь против развлекательных заведений и ночных клубов

Фото: из открытых источников

В Тернополе заведениям, которые не соблюдают карантинные органичения, будут отключать воду, отопление и другие коммунальные услуги.

Об этом в Facebook сообщил мэр города Сергей Надал, передает RegioNews.

Он утверждает, что контролирующие органы получают много жалоб о нарушении карантина со стороны субъектов хозяйствования.

Особенно развлекательные заведения, ночные заведения нарушают карантинные требования, чем создают угрозу распространения инфекции", - сказал Сергей Надал.

Он добавил, что городские власти поручили сотрудникам правоохранительных органов усилить контроль за соблюдением карантинных требований в городе.

Кроме того, поручено управлению торговли присоединиться к этой работе и, в случае необходимости, тем заведениям, где будет доказано, что их работа способствует распространению инфекции, если они не будут прислушиваться к рекомендациям, будет идти речь об отключении подачи воды, работы канализации, тепла и других сетей", - подытожил мэр.

Напомним, с 11 марта в Тернопольской области усиливаются карантинные ограничения, так как в области растет количество пациентов с диагнозом COVID-19.