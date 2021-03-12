В заведениях Тернополя, которые нарушают карантин, будут отключать воду и отопление - Надал
В Тернополе заведениям, которые не соблюдают карантинные органичения, будут отключать воду, отопление и другие коммунальные услуги.
Об этом в Facebook сообщил мэр города Сергей Надал, передает RegioNews.
Он утверждает, что контролирующие органы получают много жалоб о нарушении карантина со стороны субъектов хозяйствования.
Особенно развлекательные заведения, ночные заведения нарушают карантинные требования, чем создают угрозу распространения инфекции", - сказал Сергей Надал.
Он добавил, что городские власти поручили сотрудникам правоохранительных органов усилить контроль за соблюдением карантинных требований в городе.
Кроме того, поручено управлению торговли присоединиться к этой работе и, в случае необходимости, тем заведениям, где будет доказано, что их работа способствует распространению инфекции, если они не будут прислушиваться к рекомендациям, будет идти речь об отключении подачи воды, работы канализации, тепла и других сетей", - подытожил мэр.
Напомним, с 11 марта в Тернопольской области усиливаются карантинные ограничения, так как в области растет количество пациентов с диагнозом COVID-19.