COVID-вакцинація в Україні: за добу прищепили рекордну кількість осіб

За добу зробили майже на 3 тисячі вакцинацій більше ніж добою раніше

За добу зробили майже на 3 тисячі вакцинацій більше ніж добою раніше

Фото: з відкритих джерел

Протягом останньої доби в Україні від коронавірусу щеплення отримали 8859 осіб. Всього від початку вакцинації першу дозу отримали 38237 осіб.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані МОЗ. Найбільше щеплень за 11 березня зробили в Київській області - 950. За весь період кампанії вакцинації найбільше щеплених в Донецькій області (4114 осіб), найменше - в Чернігівській області (626). Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу: Вінницька область - 370 щеплень;

Волинська область - 160 щеплень;

Дніпропетровська область - 800 щеплень;

Донецька область - 610 щеплень;

Житомирська область - 128 щеплень;

Закарпатська область - 280 щеплень;

Запорізька область - 320 щеплень;

Івано-Франківська область - 262 щеплення;

Київська область - 950 щеплень;

Кіровоградська область - 320 щеплень;

Луганська область - 180 щеплень;

Львівська область - 320 щеплень;

Київ - 230 щеплень;

Миколаївська область - 250 щеплень;

Одеська область - 230 щеплень;

Полтавська область - 510 щеплень;

Рівненська область - 320 щеплень;

Сумська область - 389 щеплень;

Тернопільська область - 560 щеплень;

Харківська область - 320 щеплень;

Херсонська область - 400 щеплень;

Хмельницька область - 280 щеплень;

Чернівецька область -260 щеплень;

Чернігівська область - 80 щеплень.

Черкаська область - 330 щеплень. Нагадаємо, в Івано-Франківську відкриють ще один COVID-госпіталь і зупинять тролейбуси.

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