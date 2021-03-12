COVID-вакцинація в Україні: за добу прищепили рекордну кількість осіб
За добу зробили майже на 3 тисячі вакцинацій більше ніж добою раніше
За добу зробили майже на 3 тисячі вакцинацій більше ніж добою раніше
Протягом останньої доби в Україні від коронавірусу щеплення отримали 8859 осіб. Всього від початку вакцинації першу дозу отримали 38237 осіб.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані МОЗ.
Найбільше щеплень за 11 березня зробили в Київській області - 950.
За весь період кампанії вакцинації найбільше щеплених в Донецькій області (4114 осіб), найменше - в Чернігівській області (626).
Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:
- Вінницька область - 370 щеплень;
- Волинська область - 160 щеплень;
- Дніпропетровська область - 800 щеплень;
- Донецька область - 610 щеплень;
- Житомирська область - 128 щеплень;
- Закарпатська область - 280 щеплень;
- Запорізька область - 320 щеплень;
- Івано-Франківська область - 262 щеплення;
- Київська область - 950 щеплень;
- Кіровоградська область - 320 щеплень;
- Луганська область - 180 щеплень;
- Львівська область - 320 щеплень;
- Київ - 230 щеплень;
- Миколаївська область - 250 щеплень;
- Одеська область - 230 щеплень;
- Полтавська область - 510 щеплень;
- Рівненська область - 320 щеплень;
- Сумська область - 389 щеплень;
- Тернопільська область - 560 щеплень;
- Харківська область - 320 щеплень;
- Херсонська область - 400 щеплень;
- Хмельницька область - 280 щеплень;
- Чернівецька область -260 щеплень;
- Чернігівська область - 80 щеплень.
- Черкаська область - 330 щеплень.
Нагадаємо, в Івано-Франківську відкриють ще один COVID-госпіталь і зупинять тролейбуси.
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