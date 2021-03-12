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12 березня 2021, 10:29 14

COVID-вакцинація в Україні: за добу прищепили рекордну кількість осіб

12 березня 2021, 10:29 14
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За добу зробили майже на 3 тисячі вакцинацій більше ніж добою раніше
За добу зробили майже на 3 тисячі вакцинацій більше ніж добою раніше
Фото: з відкритих джерел
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Протягом останньої доби в Україні від коронавірусу щеплення отримали 8859 осіб. Всього від початку вакцинації першу дозу отримали 38237 осіб.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані МОЗ.

Найбільше щеплень за 11 березня зробили в Київській області - 950.

За весь період кампанії вакцинації найбільше щеплених в Донецькій області (4114 осіб), найменше - в Чернігівській області (626).

Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:

  • Вінницька область - 370 щеплень;
  • Волинська область - 160 щеплень;
  • Дніпропетровська область - 800 щеплень;
  • Донецька область - 610 щеплень;
  • Житомирська область - 128 щеплень;
  • Закарпатська область - 280 щеплень;
  • Запорізька область - 320 щеплень;
  • Івано-Франківська область - 262 щеплення;
  • Київська область - 950 щеплень;
  • Кіровоградська область - 320 щеплень;
  • Луганська область - 180 щеплень;
  • Львівська область - 320 щеплень;
  • Київ - 230 щеплень;
  • Миколаївська область - 250 щеплень;
  • Одеська область - 230 щеплень;
  • Полтавська область - 510 щеплень;
  • Рівненська область - 320 щеплень;
  • Сумська область - 389 щеплень;
  • Тернопільська область - 560 щеплень;
  • Харківська область - 320 щеплень;
  • Херсонська область - 400 щеплень;
  • Хмельницька область - 280 щеплень;
  • Чернівецька область -260 щеплень;
  • Чернігівська область - 80 щеплень.
  • Черкаська область - 330 щеплень.

Нагадаємо, в Івано-Франківську відкриють ще один COVID-госпіталь і зупинять тролейбуси.

вакцинація коронавірус пандемія хвороба інфекції

 
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