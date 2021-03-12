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12 березня 2021, 10:52 198

Голова Івано-Франківської ОДА зробив щеплення від коронавірусу у мобільному госпіталі

12 березня 2021, 10:52 198
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Фото: Facebook
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Очільник Івано-Франківської обласної державної адміністрації Андрій Бойчук отримав щеплення від COVID-19 під час візиту до мобільного госпіталю на території Богородчанської центральної районної лікарні.

Про це він повідомив у Facebook, передає RegioNews.

Відвідав мобільний госпіталь на території Богородчанської центральної районної лікарні. Під час візиту вакцинувався від COVID-19”, - написав голова ОДА.

Андрій Бойчук додав, що на його переконання, вакцинація є надійним захистом для усіх, хто стоїть на передовій боротьби з епідемією.

Він зазначив, що отримання щеплень дає можливість для всіх повернутись до нормального ритму життя.

Нагадаємо, 4 березня мер Івано-Франківська Марцінків вакцинувався від COVID-19 у прямому ефірі.

10 березня на Франківщині пацієнтів почав приймати мобільний госпіталь, який розташований на території Богородчанської Центральної районної лікарні.

коронавірус Івано-Франківськ ОДА вакцинація Андрій Бойчук

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