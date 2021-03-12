Голова Івано-Франківської ОДА зробив щеплення від коронавірусу у мобільному госпіталі

Він проінспектував госпіталь, який 11 березня почав приймати перших пацієнтів

Він проінспектував госпіталь, який 11 березня почав приймати перших пацієнтів

Фото: Facebook

Очільник Івано-Франківської обласної державної адміністрації Андрій Бойчук отримав щеплення від COVID-19 під час візиту до мобільного госпіталю на території Богородчанської центральної районної лікарні.

Про це він повідомив у Facebook, передає RegioNews.

Відвідав мобільний госпіталь на території Богородчанської центральної районної лікарні. Під час візиту вакцинувався від COVID-19”, - написав голова ОДА.

Андрій Бойчук додав, що на його переконання, вакцинація є надійним захистом для усіх, хто стоїть на передовій боротьби з епідемією.

Він зазначив, що отримання щеплень дає можливість для всіх повернутись до нормального ритму життя.

Нагадаємо, 4 березня мер Івано-Франківська Марцінків вакцинувався від COVID-19 у прямому ефірі.

10 березня на Франківщині пацієнтів почав приймати мобільний госпіталь, який розташований на території Богородчанської Центральної районної лікарні.