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11 березня 2021, 10:12 6

РНБО розгляне санкції щодо білоруських топ-чиновників та бізнесменів

11 березня 2021, 10:12 6
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Деякі з топ-чиновників Білорусі продовжують володіти компаніями в Україні
Деякі з топ-чиновників Білорусі продовжують володіти компаніями в Україні
Фото: з відкритих джерел
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Народний депутат України від партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко повідомив, що на його запит до Офісу президента стосовно введення санкцій проти окремих громадян Республіки Білорусь надійшла відповідь - введення санкцій розглянуть в Раді національної безпеки та оборони.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Telegram-канал нардепа.

Надійшла відповідь від голови Офісу Президента про те, що мій запит про введення санкцій стосовно білоруських топ-чиновників та бізнесменів, які своїми статками підтримують режим Лукашенка, переданий до РНБО", - зазначив Гончаренко.

На думку нардепа, це гарні новини, адже, наприклад, велика кількість білоруських бізнесменів та топ-чиновників досі знаходяться не під санкціями.

"Я вже писав, що є такий Микола Воробей проти якого введені санкції ЄС. Він є "гаманцем" Лукашенка, але разом з тим саме Микола Воробей володіє ПрикарпатЗахідтранс. Це компанія, якою користувався Медведчук і яка володіла сумнозвісною трубою Медведчука. Тобто, по суті, окрім того, що Воробей є "гаманцем" Лукашенка, він також і є "гаманцем" Медведчука", - додав нардеп.

Нардеп сподівається, що РНБО якнайшвидше введе санкції проти "ворогів України та Білорусі".

Нагадаємо, раніше Шмигаль дав доручення Міністерству закордонних справ, Мінекономіки та Держприкордонслужбі розглянути можливість введення санкцій проти деяких білоруських чиновників і бізнесменів, близьких до режиму Лукашенка.

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