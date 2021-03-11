Сьогоднішнє засідання РНБО несе інтригу
Нагадаю, Данілов анонсував, що на ньому оголосять державних зрадників
Нагадаю, Данілов анонсував, що на ньому оголосять державних зрадників
І ось тут у мене питання: кого сьогодні можуть оголосити державним зрадником ?
Чи будуть пов’язані сьогоднішні заяви із виходом наступного тижня фільму про зрив операції по арешту вагнерівців?
Нагадаю, попередньо очікується, що британські журналісти оголосять зрадниками, які зірвали американо-україно-турецьку спецоперацію найближче оточення Зеленського на чолі з А.Є.
Тож із нетерпінням чекаю засідання.
Зокрема доповідь на ньому керівника Офісу президента Андрія Єрмака.
Цікаво, якщо йому дадуть слово, про які зради він говоритиме
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