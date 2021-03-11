12:49  11 березня
В Україні змінились карантинні зони: "помаранчевих" областей стало більше
13:52  11 березня
Міськрада Одеси пішла на дистанційку через спалах коронавірусу
08:11  11 березня
На Донбасі через обстріли загинув військовий: Україна заявляє про грубі порушення з боку бойовиків
UA | RU
UA | RU
Віктор Таран політолог [email protected]
11 березня 2021, 13:50 37

Сьогоднішнє засідання РНБО несе інтригу

11 березня 2021, 13:50 37
Читайте также на русском языке
Нагадаю, Данілов анонсував, що на ньому оголосять державних зрадників
Нагадаю, Данілов анонсував, що на ньому оголосять державних зрадників
Читайте также
на русском языке

І ось тут у мене питання: кого сьогодні можуть оголосити державним зрадником ?

Чи будуть пов’язані сьогоднішні заяви із виходом наступного тижня фільму про зрив операції по арешту вагнерівців?

Нагадаю, попередньо очікується, що британські журналісти оголосять зрадниками, які зірвали американо-україно-турецьку спецоперацію найближче оточення Зеленського на чолі з А.Є.

Тож із нетерпінням чекаю засідання.

Зокрема доповідь на ньому керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Цікаво, якщо йому дадуть слово, про які зради він говоритиме

РНБО Андрій Єрмак Офіс президента засідання зрада

Міністерство юстиції звернулося в суд щодо заборони діяльності "Партії Шарія"
11 березня 2021, 11:02
РНБО розгляне санкції щодо білоруських топ-чиновників та бізнесменів
11 березня 2021, 10:12
Засідання РНБО перенесли з п’ятниці на четвер — ЗМІ
10 березня 2021, 15:33
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Вгамований бунтар: черкаський мер Бондаренко почав нову каденцію з примирення
То Мукачево, дєтка: чи скористається Балога-син шансом стати "мером на віки"
Всі публікації »
Віктор Таран
Олександр Черненко
Володимир Фесенко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram