Нагадаю, Данілов анонсував, що на ньому оголосять державних зрадників

Нагадаю, Данілов анонсував, що на ньому оголосять державних зрадників

І ось тут у мене питання: кого сьогодні можуть оголосити державним зрадником ?

Чи будуть пов’язані сьогоднішні заяви із виходом наступного тижня фільму про зрив операції по арешту вагнерівців?

Нагадаю, попередньо очікується, що британські журналісти оголосять зрадниками, які зірвали американо-україно-турецьку спецоперацію найближче оточення Зеленського на чолі з А.Є.

Тож із нетерпінням чекаю засідання.

Зокрема доповідь на ньому керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Цікаво, якщо йому дадуть слово, про які зради він говоритиме