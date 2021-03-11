На хабарі затримано високопосадовця НАН України

Гроші він вимагав за надання в "оренду" приміщення в будівлі академії

Гроші він вимагав за надання в "оренду" приміщення в будівлі академії

Фото: Facebook

Служба безпеки України затримала на хабарі заступника директора одного з інститутів Національної академії наук. Він хотів за гроші віддати приватному підприємцю приміщення в будівлі академії.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Так, за даними слідства, посадовець вимагав від підприємця гроші за оренду нежитлового приміщення в інституті електродинаміки НАН у центрі Києва.

Правоохоронці зафіксували передачу чиновнику першої частини авансу і затримали його в кабінеті при отриманні другої частини хабара. Далі комерсант за умовами незаконної угоди про довгострокову оренду, повинен був сплачувати 50 тисяч гривень щокварталу.

Чиновник підозрюється за ч. 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Йдуть обшуки за місцем роботи.

Нагадаємо, на Тернопільщині затримали податківця: його підозрюють у вимаганні 1 млн грн хабаря.