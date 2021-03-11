12:49  11 березня
В Україні змінились карантинні зони: "помаранчевих" областей стало більше
11:02  11 березня
Міністерство юстиції звернулося в суд щодо заборони діяльності "Партії Шарія"
08:11  11 березня
На Донбасі через обстріли загинув військовий: Україна заявляє про грубі порушення з боку бойовиків
UA | RU
UA | RU
11 березня 2021, 08:41 22

На хабарі затримано високопосадовця НАН України

11 березня 2021, 08:41 22
Читайте также на русском языке
Гроші він вимагав за надання в "оренду" приміщення в будівлі академії
Гроші він вимагав за надання в "оренду" приміщення в будівлі академії
Фото: Facebook
Читайте также
на русском языке

Служба безпеки України затримала на хабарі заступника директора одного з інститутів Національної академії наук. Він хотів за гроші віддати приватному підприємцю приміщення в будівлі академії.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Так, за даними слідства, посадовець вимагав від підприємця гроші за оренду нежитлового приміщення в інституті електродинаміки НАН у центрі Києва.

Правоохоронці зафіксували передачу чиновнику першої частини авансу і затримали його в кабінеті при отриманні другої частини хабара. Далі комерсант за умовами незаконної угоди про довгострокову оренду, повинен був сплачувати 50 тисяч гривень щокварталу.

Чиновник підозрюється за ч. 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Йдуть обшуки за місцем роботи.

Нагадаємо, на Тернопільщині затримали податківця: його підозрюють у вимаганні 1 млн грн хабаря.

хабар гроші финансы НАНУ Академия СБУ

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Вгамований бунтар: черкаський мер Бондаренко почав нову каденцію з примирення
То Мукачево, дєтка: чи скористається Балога-син шансом стати "мером на віки"
Всі публікації »
Олександр Черненко
Володимир Фесенко
Віктор Небоженко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram