В Україні оновили Єдиний держреєстр корупціонерів

Оновлений реєстр представило НАЗК

Оновлений реєстр представило НАЗК

Фото пресслужби НАЗК

11 березня відбулася презентація оновленого Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (Реєстр корупціонерів).

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу НАЗК.

Завдяки оновленому Реєстру корупціонерів журналісти та громадяни зможуть реально оцінити кількість осіб, які були засуджені за корупцію в Україні. Знайти інформацію про фізичних та юридичних осіб, які здійснили корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення, відтепер можна легко та у зручному форматі, - йдеться в повідомленні пресслужби.

Також завдяки доданій інтеграції із Prozorro державні установи зможуть швидко дізнатися, чи є в Реєстрі корупціонерів компанія, яка бере участь у їхньому тендері. У свою чергу, компаніям, які беруть участь у тендерах, більше не потрібно витрачати додатковий час на формування відповідної довідки.

Голова НАЗК Олександр Новіков розповів про основні оновлення реєстру.

Серед головних оновлень Реєстру корупціонерів є такі:

Покращений пошук. Знайти відомості про людину чи компанію в Реєстрі корупціонерів стане значно легше завдяки спеціальним фільтрам.

Зручна робота з даними та інтерактивна мапа порушень. У Реєстрі доступна карта порушень, яка відображатиме, скільки осіб притягнуто до відповідальності за корупцію в кожній окремій області.

Інтеграція з іншими електронними сервісами завдяки API. Оновлений Реєстр має модуль інтеграції із системою державних електронних закупівель Prozorro та Єдиним державним веб-порталом відкритих даних. Найактуальніша інформація з Реєстру буде оновлюватися автоматично й не залежатиме від людського фактору.

Керівник Департаменту запобігання та виявлення корупції НАЗК Сергій Деркач пояснив, що оновлення передбачає отримання спеціальних онлайн-довідок про те, чи є дані про фізичну або юридичну особу в Реєстрі корупціонерів.

Перевірити справжність довідки можна буде за допомогою QR-коду з унікальною інформацією або ввівши номер цієї довідки в Реєстрі. Це значно зекономить час для посадовців, підприємців та громадян, яким ці дані будуть потрібні для участі чи проведення державної закупівлі, — додав Сергій Деркач.

Як повідомлялося раніше, до реєстру корупціонерів торік потрапили понад 5 тисяч осіб, - НАЗК. 993 особи притягнули до кримінальної відповідальності.

Уже цього року реєстр корупціонерів за місяць поповнився майже на пів тисячі осіб. Деякі особи притягалися до відповідальності по кілька разів.