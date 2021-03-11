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11 березня 2021, 13:18 13

В Україні оновили Єдиний держреєстр корупціонерів

11 березня 2021, 13:18 13
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Оновлений реєстр представило НАЗК
Оновлений реєстр представило НАЗК
Фото пресслужби НАЗК
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11 березня відбулася презентація оновленого Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (Реєстр корупціонерів).

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу НАЗК.

Завдяки оновленому Реєстру корупціонерів журналісти та громадяни зможуть реально оцінити кількість осіб, які були засуджені за корупцію в Україні. Знайти інформацію про фізичних та юридичних осіб, які здійснили корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення, відтепер можна легко та у зручному форматі, - йдеться в повідомленні пресслужби.

Також завдяки доданій інтеграції із Prozorro державні установи зможуть швидко дізнатися, чи є в Реєстрі корупціонерів компанія, яка бере участь у їхньому тендері. У свою чергу, компаніям, які беруть участь у тендерах, більше не потрібно витрачати додатковий час на формування відповідної довідки.

Голова НАЗК Олександр Новіков розповів про основні оновлення реєстру.

Серед головних оновлень Реєстру корупціонерів є такі:

Покращений пошук. Знайти відомості про людину чи компанію в Реєстрі корупціонерів стане значно легше завдяки спеціальним фільтрам.

Зручна робота з даними та інтерактивна мапа порушень. У Реєстрі доступна карта порушень, яка відображатиме, скільки осіб притягнуто до відповідальності за корупцію в кожній окремій області.

Інтеграція з іншими електронними сервісами завдяки API. Оновлений Реєстр має модуль інтеграції із системою державних електронних закупівель Prozorro та Єдиним державним веб-порталом відкритих даних. Найактуальніша інформація з Реєстру буде оновлюватися автоматично й не залежатиме від людського фактору.

Керівник Департаменту запобігання та виявлення корупції НАЗК Сергій Деркач пояснив, що оновлення передбачає отримання спеціальних онлайн-довідок про те, чи є дані про фізичну або юридичну особу в Реєстрі корупціонерів.

Перевірити справжність довідки можна буде за допомогою QR-коду з унікальною інформацією або ввівши номер цієї довідки в Реєстрі. Це значно зекономить час для посадовців, підприємців та громадян, яким ці дані будуть потрібні для участі чи проведення державної закупівлі, — додав Сергій Деркач.

Як повідомлялося раніше, до реєстру корупціонерів торік потрапили понад 5 тисяч осіб, - НАЗК. 993 особи притягнули до кримінальної відповідальності.

Уже цього року реєстр корупціонерів за місяць поповнився майже на пів тисячі осіб. Деякі особи притягалися до відповідальності по кілька разів.

НАЗК реєстр корупція Prozorro дані

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