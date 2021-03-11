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11 березня 2021, 10:36 896

Начальницю управління Волинської облдержадміністрації спіймали на хабарі

11 березня 2021, 10:36 896
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Вона гарантувала перемогу підприємцю в конкурсі щодо перевезення пасажирів
Вона гарантувала перемогу підприємцю в конкурсі щодо перевезення пасажирів
Фото: Нацполіція
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У Луцьку поліцейські затримали правопорушницю після того, як вона отримала кошти. Жінку затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

За 1500 доларів вона гарантувала підприємцю перемогу в конкурсі на перевезення пасажирів на приміському внутрішньообласному автобусному маршруті загального користування", - повідомили у поліції.

Наразі вирішується питання про повідомлення керівниці управління облдержадміністрації про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на хабарі затримано високопосадовця НАН України.

хабар поліція підприємці гроші Луцьк

 
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