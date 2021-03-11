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11 марта 2021, 16:58 245

Первый заместитель Кличко, которого поймали на взятке, вернется на должность

11 марта 2021, 16:58 245
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Кличко назвал манипуляцией информацию о причастности Николая Поворозника к получению взяток
Кличко назвал манипуляцией информацию о причастности Николая Поворозника к получению взяток
Фото: из открытых источников
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Мэр Киева Виталий Кличко планирует вернуть к исполнению обязанностей своего первого заместителя Николая Поворозника, которого ранее отстранили из-за скандала с получением взятки в размере 125 тысяч долларов.

Об этом Кличко заявил во время заседания Киевского городского совета, которое состоялось 11 марта, передает RegioNews.

По моему мнению, все точки расставлены над "і", и я буду принимать решение, чтобы человек возвращался к исполнению своих обязанностей", - сказал Кличко.

Он добавил, что получил от Николая Поворозника заявление о готовности приступить к выполнению своих обязанностей. По словам Кличко, досудебное расследование дела сейчас завершено и материалы направлены в суд.

Учитывая информацию из Службы безопасности Украины относительно процессуального статуса Поворозника ... В докладе Службы безопасности сказано, что первый заместитель не является стороной или участником уголовного судопроизводства", - добавил мэр Киева.

Виталий Кличко утверждает, что информация о причастности Поворозника "к этому сенсационному делу" появилась во время избирательного процесса и что "она была сманипулирована СМИ".

Мэр отметил, что в Киеве "нулевая толерантность к коррупции", и если какого-то чиновника будут подозревать в коррупции, то его сразу отстранят и будут делать все, чтобы правоохранители "реагировали на такие вещи".

Он предложил пригласить Поворозника в Киевсовет, "чтобы он мог ответить на вопросы депутатов". На что депутаты Киевсовета ответили, что такой необходимости нет.

Напомним, 14 апреля 2020 года первого заместителя Кличко задержали по подозрению в получении взятки в $125 тысяч. Вскоре чиновника отстранили от дел.

Киевсовет взятка Виталий Кличко Николай Поворозник КГГА заместитель коррупция

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