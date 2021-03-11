12:49  11 марта
В Украине изменились карантинные зоны: "оранжевых" областей стало больше
13:52  11 марта
Горсовет Одессы перешел на дистанционку из-за вспышки коронавируса
08:11  11 марта
На Донбассе из-за обстрелов погиб военный: Украина заявляет о грубых нарушениях со стороны боевиков
UA | RU
UA | RU
11 марта 2021, 15:31 61

На четырех судей КСУ были составлены протоколы - глава НАПК

11 марта 2021, 15:31 61
Читайте також українською мовою
Протоколы касаются совершенных судьями административных правонарушений
Протоколы касаются совершенных судьями административных правонарушений
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) по факту совершения различных правонарушений и проступков составило 6 протоколов на 4 судей Конституционного суда Украины.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на главу НАПК Александра Новикова, передает RegioNews.

Речь идет о протоколах на судей Владимира Мойсика, Игоря Слиденко, Ирину Завгороднюю и господина Александра Тупицкого. То есть, это всего 6 протоколов на 4 судей, - сказал Новиков.

Он добавил, что протоколы, составленные на судей Конституционного суда, касающихся совершения ими административных правонарушений.

Напомним, ранее Новиков заявил, что "Слуга народа" не получит госфинансирование, пока не подаст исправленный отчет.

2 марта глава НАПК направил в суд протоколы на Тупицкого, они касаются конфликта интересов и намеренного неуказания в декларации земельного участка.

НАПК нарушение КСУ протокол Александр Тупицкий

В Украине обновили Единый госреестр коррупционеров
11 марта 2021, 13:18
КСУ на спецзаседаннии рассмотрит дисциплинарный проступок Тупицкого
11 марта 2021, 12:57
"Слуга народа" не получит госфинансирование, пока не подаст исправленный отчет — Новиков
11 марта 2021, 12:37
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Утихомиренный бунтарь: черкасский мэр Бондаренко начал новую каденцию с примирения
Это Мукачево, детка: воспользуется ли Балога-сын шансом стать "мэром на века"
Все публикации »
Виктор Таран
Александр Черненко
Владимир Фесенко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram