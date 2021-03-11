На четырех судей КСУ были составлены протоколы - глава НАПК

Протоколы касаются совершенных судьями административных правонарушений

Протоколы касаются совершенных судьями административных правонарушений

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Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) по факту совершения различных правонарушений и проступков составило 6 протоколов на 4 судей Конституционного суда Украины.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на главу НАПК Александра Новикова, передает RegioNews.

Речь идет о протоколах на судей Владимира Мойсика, Игоря Слиденко, Ирину Завгороднюю и господина Александра Тупицкого. То есть, это всего 6 протоколов на 4 судей, - сказал Новиков.

Он добавил, что протоколы, составленные на судей Конституционного суда, касающихся совершения ими административных правонарушений.

Напомним, ранее Новиков заявил, что "Слуга народа" не получит госфинансирование, пока не подаст исправленный отчет.

2 марта глава НАПК направил в суд протоколы на Тупицкого, они касаются конфликта интересов и намеренного неуказания в декларации земельного участка.