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02 березня 2021, 17:45 5

Голова НАЗК направив до суду протоколи на Тупицького

02 березня 2021, 17:45 5
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Вони стосуються конфлікту інтересів і умисного незазначення в декларації земельної ділянки
Фото з відкритих джерел
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Голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков направив до суду два протоколи про адміністративне порушення щодо колишнього голови Конституційного суду України Олександра Тупицького.

Про це повідомляє НАЗК на своїй Facebook-сторінці, передає RegioNews.

Голова НАЗК Олександр Новіков направив до Голосіївського районного суду міста Києва два протоколи про адміністративне правопорушення Олександра Тупицького, який до 29.12.2020 обіймав посаду Голови Конституційного Суду України, - йдеться у повідомленні.

У НАЗК нагадали, що вказані протоколи Новіков склав 8 лютого. Вони стосуються ознак конфлікту інтересів під час прийняття рішення стосовно неконституційності е-декларування та щодо умисного незазначення в декларації ділянки, розташованої в Криму.

Відповідальність за ці порушення передбачена ч. 4 ст. 172–6 (Порушення вимог фінансового контролю) та ч. 2 ст. 172–7 (Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Тепер НАЗК очікує від суду повідомлення про час і дати судових засідань, на яких розглядатиметься справа.

Голова НАЗК Олександр Новіков направив до суду протоколи щодо Олександра Тупицького, який до 29.12.2020 обіймав посаду...

Posted by Національне агентство з питань запобігання корупції - НАЗК on Tuesday, March 2, 2021

Як повідомлялося, Зеленський ще на місяць відсторонив від посади голову КСУ Тупицького. У грудні 2020 року президент вже усував Тупицького від посади на два місяці.

суд НАЗК КСУ протокол Олександр Тупицький

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