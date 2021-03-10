У Закарпатській області дозволили точково посилювати карантинні обмеження

В області фіксують найбільшу цифру летальних випадків із початку пандемії

В області фіксують найбільшу цифру летальних випадків із початку пандемії

Фото: із відкритих джерел

На Закарпатті відбулося засідання регіональної комісії з ТЕБ та НС, на якому дозволили місцевій владі посилювати карантин.

Про це повідомляє Закарпатська обласна державна адміністрація, передає RegioNews.

Рішення про посилення обмежень будуть прийматися, виходячи з рівня захворюваності в тому чи іншому населеному пункті.

У випадку фіксації високого рівня захворюваності, влада на місцях отримала право локально закривати непродовольчі ринки, дошкільні навчальні заклади, переводити учнів початкових класів на дистанційне навчання, а також забезпечити людям можливість працювати дистанційно.

Сьогодні наш меседж для усіх такий: якщо є спалах коронавірусу, ми на нього реагуємо. Працюємо виважено і злагоджено”, - сказав голова ОДА Анатолій Полосков.

У Закарпатській області реанімаційні відділення в лікарнях заповнені на 99%, загалом лікарні регіону заповнені на 69% COVID-зараженими.

Нагадаємо, Закарпатську область внесли до "червоної" зони карантину, обмеження почали діяти з 8 березня.