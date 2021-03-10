В Закарпатской области разрешили точечно усиливать карантинные ограничения

В области фиксируют наибольшую цифру летальных случаев с начала пандемии

В области фиксируют наибольшую цифру летальных случаев с начала пандемии

Фото: из открытых источников

На Закарпатье состоялось заседание региональной комиссии по ТЭБ и ЧС, на котором разрешили местным властям усиливать карантин.

Об этом сообщает Закарпатская областная государственная администрация, передает RegioNews.

Решение об усилении ограничений будут приниматься, исходя из уровня заболеваемости в том или ином населенном пункте.

В случае фиксации высокого уровня заболеваемости, власть на местах получила право локально закрывать непродовольственные рынки, дошкольные учебные заведения, переводить учеников начальных классов на дистанционное обучение, а также обеспечить людям возможность работать дистанционно.

Сегодня наш месседж для всех такой: если есть вспышка коронавируса, мы на нее реагируем. Работаем взвешенно и слаженно", - сказал глава ОГА Анатолий Полосков.

В Закарпатской области реанимационные отделения в больницах заполнены на 99%, в целом больницы региона заполнены на 69% COVID-зараженными.

Напомним, Закарпатскую область внесли в "красную" зону карантина, ограничения начали действовать с 8 марта.