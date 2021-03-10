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10 березня 2021, 18:39 41

В Івано-Франківську відкриють ще один COVID-госпіталь і зупинять тролейбуси

10 березня 2021, 18:39 41
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Фото: із відкритих джерел
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Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив, що на базі міської поліклініки №2 обладнають додатковий госпіталь для пацієнтів із коронавірусом.

Про це він написав у Facebook, передає RegioNews.

Завтра зранку скликаємо комісію з надзвичайних ситуацій. І на базі Міської поліклініки №2, яка на вул. Довга, 42, будемо робити додатковий госпіталь. Потрібно до двох діб, щоб приготувати приміщення і почати приймати там пацієнтів”, - повідомив Марцінків.

Він закликав мешканців Івано-Франківська та медичний персонал поставитися до цього рішення з розумінням.

Також Марцінків розповів, що в обласному центрі тимчасово припинять рух тролейбусів, оскільки є припис поліції. Правоохоронці вважають, що умови перевезення у них не відповідають вимогам карантину.

Тож через зміни у постанові Кабінету Міністрів України ми змушені зупинити тролейбусний рух у нашій міській громаді від завтра, 11 березня. Натомість автобусний рух дозволений – в режимі спецперевезень. Тому замість тролейбусів ми ставимо на рейси автобуси. Але через це кількість автобусів на звичайних рейсах відповідно зменшиться", - сказав мер.

Нагадаємо, 10 березня на Франківщині пацієнтів почав приймати мобільний госпіталь.

коронавірус Івано-Франківськ лікарні Руслан Марцінків шпиталь

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