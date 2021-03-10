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10 березня 2021, 18:58 11

Глава Нацбанку Кирило Шевченко захворів на COVID-19

10 березня 2021, 18:58 11
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Він пішов на самоізоляцію у зв’язку із підтвердженим діагнозом
Він пішов на самоізоляцію у зв’язку із підтвердженим діагнозом
Фото: із відкритих джерел
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Голова Національного банку України Кирило Шевченко заразився коронавірусом.

Про це він повідомив у Facebook, передає RegioNews.

Хочу повідомити, що я захворів на COVID, у зв’язку з чим, звісно, знаходжусь на самоізоляції зараз. Почуваю себе нормально, зберігаю оптимізм”, - написав Шевченко.

Глава Нацбанку додав, що він сподівається на швидке одужання та повернення до нормального режиму життя.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що голова Тернопільської ОДА заразився коронавірусом вдруге.

коронавірус захворювання самоізоляція Нацбанк Кирило Шевченко

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