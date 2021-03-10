Глава Нацбанку Кирило Шевченко захворів на COVID-19
Він пішов на самоізоляцію у зв’язку із підтвердженим діагнозом
Він пішов на самоізоляцію у зв’язку із підтвердженим діагнозом
Голова Національного банку України Кирило Шевченко заразився коронавірусом.
Про це він повідомив у Facebook, передає RegioNews.
Хочу повідомити, що я захворів на COVID, у зв’язку з чим, звісно, знаходжусь на самоізоляції зараз. Почуваю себе нормально, зберігаю оптимізм”, - написав Шевченко.
Глава Нацбанку додав, що він сподівається на швидке одужання та повернення до нормального режиму життя.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що голова Тернопільської ОДА заразився коронавірусом вдруге.
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