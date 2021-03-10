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10 березня 2021, 18:50 5

Степанов заявив, що до кінця березня може бути поставка ще однієї партії вакцини Covishield

10 березня 2021, 18:50 5
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Ця партія вакцини була законтрактована за кошти державного бюджету
Ця партія вакцини була законтрактована за кошти державного бюджету
Фото: МОЗ
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Міністерство охорони здоров'я до кінця березня очікує поставки ще 1,5 млн доз вакцини Oxford/AstraZeneca (Covishield) з Індії. Ця партія вакцини була законтрактована за кошти державного бюджету.

Про це на зустрічі з журналістами в середу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, пише RegioNews.

Як пояснив міністр, чергова партія COVID-вакцини з Індії має прибути в березні, але не виключають затримки.

"До кінця березня мають надійти ще 1,5 млн доз вакцини Covishield. Проте не можна виключати можливість певних затримок", – розповів він.

Зазначимо, 23 лютого в Україну прибула перша партія вакцини Covishield з Індії. В рамках першої партії Україна отримала 500 тисяч доз препарату. Це вакцина, яку розробила компанія AstraZeneca спільно з Оксфордським університетом, але вона виробляється на потужностях індійського заводу Serum Institute.

Раніше у МОЗ розповіли, як працюватиме черга на вакцинацію від коронавірусу.

коронавірус Україна вакцина Максим Степанов вакцинація

 
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