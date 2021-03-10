Степанов заявив, що до кінця березня може бути поставка ще однієї партії вакцини Covishield

Ця партія вакцини була законтрактована за кошти державного бюджету

Ця партія вакцини була законтрактована за кошти державного бюджету

Фото: МОЗ

Міністерство охорони здоров'я до кінця березня очікує поставки ще 1,5 млн доз вакцини Oxford/AstraZeneca (Covishield) з Індії. Ця партія вакцини була законтрактована за кошти державного бюджету.

Про це на зустрічі з журналістами в середу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, пише RegioNews.

Як пояснив міністр, чергова партія COVID-вакцини з Індії має прибути в березні, але не виключають затримки.

"До кінця березня мають надійти ще 1,5 млн доз вакцини Covishield. Проте не можна виключати можливість певних затримок", – розповів він.

Зазначимо, 23 лютого в Україну прибула перша партія вакцини Covishield з Індії. В рамках першої партії Україна отримала 500 тисяч доз препарату. Це вакцина, яку розробила компанія AstraZeneca спільно з Оксфордським університетом, але вона виробляється на потужностях індійського заводу Serum Institute.

Раніше у МОЗ розповіли, як працюватиме черга на вакцинацію від коронавірусу.