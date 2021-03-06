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Закарпатську область внесли до "червоної" зони карантину
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06 березня 2021, 14:30 88

Закарпатську область внесли до "червоної" зони карантину

06 березня 2021, 14:30 88
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Обмеження почнуть діяти з 8 березня
Обмеження почнуть діяти з 8 березня
Фото: flickr
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Закарпатську область внесли в "червону" зону карантину. Додаткові обмеження вводяться в області з 8 березня.

Таке рішення 6 березня ухвалила державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС), повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, пише RegioNews.

"За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 годин 00 хвилин 8 березня 2021 "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Закарпатської області і застосувати на території Закарпатської області обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для "червоного" рівня епідемічної небезпеки", - написав Немчінов.

Зазначимо, в "червоній" зоні карантину буде заборонена робота кафе, ресторанів, ТРЦ, кінотеатрів, ринків. Також буде діяти заборона на проведення масових заходів і відвідування освітніх установ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Кабміні не виключають введення нового локдауну і розширення "червоної" зони.

Україна карантин Ужгород Закарпаття зона

 
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