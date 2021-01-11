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11 січня 2021, 08:41 304

Голова Тернопільської ОДА заразився коронавірусом вдруге

11 січня 2021, 08:41 304
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Перший раз політик хворів у серпні 2020 року
Фото: Facebook
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Голова Тернопільської обласної державної адміністрації Володимир Труш повідомив, що вдруге захворів на коронавірус.

Як передає RegioNews, про це він повідомив у Facebook.

Не думав, що це повториться ... Але сьогодні знову отримав позитивний тест на COVID. Тепер у мене точно немає сумнівів, що заразитися можна повторно. Минулого разу хворобу переніс важко. З власного досвіду знаю, що це не жарти і не вигадки. Це більш ніж серйозно", - написав Труш.

Також голова ОДА попросив жителів області відповідально поставитися до карантинних обмежень. "Якщо ми зараз не локалізуємо інфекцію, через два-три тижні наслідки можуть бути критичними", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше у голови Тернопільської обласної державної адміністрації Володимира Труша підтвердили наявність коронавірусного захворювання COVID-19.

ОДА Тернопільська область карантин коронавірус Володимир Труш
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