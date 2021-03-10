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10 березня 2021, 18:09 2

У столиці розпочався онлайн-запис на вакцинацію від коронавірусу

10 березня 2021, 18:09 2
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Вакцинуватимуть залишковими дозами
Вакцинуватимуть залишковими дозами
Фото з відкритих джерел
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Для вакцинації у Києві запустили онлайн-анкети, за допомогою яких можна записатися на щеплення від COVID-19 залишковими дозами. В чергу можуть записатися публічні та громадські діячі.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Київської міської державної адміністрації, пише RegioNews.

Повідомляється, що онлайн-анкету можуть заповнити публічні та громадські діячі, які готові своїм прикладом популяризувати вакцинацію від COVID-19. При цьому така реєстрація не дає права на пріоритетну вакцинацію. Підкреслюється, що будуть використовуватися тільки залишкові дози.

Відзначимо, в Україні для зниження ризиків невикористання залишкових доз рекомендують залучати до такої вакцинації відомих людей. Справа в тому, що вакцини поставляються у флаконах, що містять декілька доз. Залишки невикористаної вакцини, наприклад, Covishield підлягають утилізації через шість годин після відкриття флакона.

Раніше у МОЗ розповіли, як буде працювати чергу на вакцинацію від коронавірусу.

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