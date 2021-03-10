У столиці розпочався онлайн-запис на вакцинацію від коронавірусу
Для вакцинації у Києві запустили онлайн-анкети, за допомогою яких можна записатися на щеплення від COVID-19 залишковими дозами. В чергу можуть записатися публічні та громадські діячі.
Про це йдеться в повідомленні на сайті Київської міської державної адміністрації, пише RegioNews.
Повідомляється, що онлайн-анкету можуть заповнити публічні та громадські діячі, які готові своїм прикладом популяризувати вакцинацію від COVID-19. При цьому така реєстрація не дає права на пріоритетну вакцинацію. Підкреслюється, що будуть використовуватися тільки залишкові дози.
Відзначимо, в Україні для зниження ризиків невикористання залишкових доз рекомендують залучати до такої вакцинації відомих людей. Справа в тому, що вакцини поставляються у флаконах, що містять декілька доз. Залишки невикористаної вакцини, наприклад, Covishield підлягають утилізації через шість годин після відкриття флакона.
Раніше у МОЗ розповіли, як буде працювати чергу на вакцинацію від коронавірусу.