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10 марта 2021, 18:58 11

Глава Нацбанка Кирилл Шевченко заболел COVID-19

10 марта 2021, 18:58 11
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Он пошел на самоизоляцию в связи с подтвержденным диагнозом
Он пошел на самоизоляцию в связи с подтвержденным диагнозом
Фото: из открытых источников
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Председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко заразился коронавирусом.

Об этом он сообщил в Facebook, передает RegioNews.

Хочу сообщить, что я заболел COVID, в связи с чем, конечно, нахожусь на самоизоляции сейчас. Чувствую себя нормально, храню оптимизм", - написал Шевченко.

Глава Нацбанка добавил, что он надеется на скорейшее выздоровление и возвращение к нормальному режиму жизни.

Напомним, ранее глава Тернопольской ОГА заразился коронавирусом во второй раз.

коронавирус заболевание самоизоляция Нацбанк Кирилл Шевченко

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