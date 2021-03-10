Глава Нацбанка Кирилл Шевченко заболел COVID-19

Он пошел на самоизоляцию в связи с подтвержденным диагнозом

Он пошел на самоизоляцию в связи с подтвержденным диагнозом

Фото: из открытых источников

Об этом он сообщил в Facebook, передает RegioNews.

Хочу сообщить, что я заболел COVID, в связи с чем, конечно, нахожусь на самоизоляции сейчас. Чувствую себя нормально, храню оптимизм", - написал Шевченко.

Глава Нацбанка добавил, что он надеется на скорейшее выздоровление и возвращение к нормальному режиму жизни.

Напомним, ранее глава Тернопольской ОГА заразился коронавирусом во второй раз.