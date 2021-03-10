Глава Нацбанка Кирилл Шевченко заболел COVID-19
Он пошел на самоизоляцию в связи с подтвержденным диагнозом
Он пошел на самоизоляцию в связи с подтвержденным диагнозом
Председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко заразился коронавирусом.
Об этом он сообщил в Facebook, передает RegioNews.
Хочу сообщить, что я заболел COVID, в связи с чем, конечно, нахожусь на самоизоляции сейчас. Чувствую себя нормально, храню оптимизм", - написал Шевченко.
Глава Нацбанка добавил, что он надеется на скорейшее выздоровление и возвращение к нормальному режиму жизни.
Напомним, ранее глава Тернопольской ОГА заразился коронавирусом во второй раз.
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