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10 марта 2021, 18:39 40

В Ивано-Франковске откроют еще один COVID-госпиталь и остановят троллейбусы

10 марта 2021, 18:39 40
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Фото: из открытых источников
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Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил, что на базе городской поликлиники №2 оборудуют дополнительный госпиталь для пациентов с коронавирусом.

Об этом он написал в Facebook, передает RegioNews.

Завтра утром созываем комиссию по чрезвычайным ситуациям. И на базе Городской поликлиники №2, которая на ул. Довга, 42, будем делать дополнительный госпиталь. Нужно до двух суток, чтобы приготовить помещение и начать принимать там пациентов", - сообщил Марцинкив.

Он призвал жителей Ивано-Франковска и медицинский персонал отнестись к этому решению с пониманием.

Также Марцинкив рассказал, что в областном центре временно прекратят движение троллейбусов, поскольку есть предписание полиции. Правоохранители считают, что условия перевозки в них не соответствуют требованиям карантина.

Поэтому из-за изменений в постановлении Кабинета Министров Украины мы вынуждены остановить троллейбусное движение в нашей городской общине завтра, 11 марта. Зато автобусное движение разрешено - в режиме спецперевозок. Поэтому вместо троллейбусов мы ставим на рейсы автобусы. Но из-за этого количество автобусов на обычных рейсах соответственно уменьшится", - сказал мэр.

Напомним, 10 марта на Франковщине пациентов начал принимать мобильный госпиталь.

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