На Хмельниччині у Шепетівці горить корпус лікарні, де лікують ковідних хворих
Сьогодні, 10 березня, близько 15-ої години у Шепетівській багатопрофільній лікарні розпочалася пожежа в одному із корпусів: зайнялася покрівля хірургічного відділення.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на місцеве видання "День за днем".
На місце події оперативно прибули вогнеборці 21-ої ДПРЧ, які взялися гасити осередок займання.
Згодом на підмогу колегам приїхала й 18-та Державна пожежно-рятувальна частина, яка дислокується у місті Славуті.
Окрім надзвичайників, на місце події приїхали й правоохоронці, представники Шепетівської ОТГ та районної ради.
Головна лікарка Шепетівської багатопрофільної лікарні Валентина Савчук поки не береться пояснювати в чому ж причина виникнення цієї надзвичайної ситуації.
Сьогодні хмельницька бригада проводила кисень, бо ми тут розгортаємо ковідне відділення на 30 ліжок. Можливо, це з цим пов’язано… Можливо з тим, що приміщення старе…, - каже лікарка.
Також Валентина Савчук запевнила, що на момент пожежі у відділенні хворі не перебували.
Пацієнтів у приміщенні не було, їх перемістили в урологічне відділення, оскільки тут вели кисень, - додає Савчук.
У Шепетівській багатопрофільній лікарні через пожежу вимкнули електропостачання. Враховуючи те, що у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії на апаратах штучної вентиляції легень перебувають шестеро важко хворих на COVID-19, електропостачання у відділенні оперативно відновили.
Роботи з ліквідації загоряння тривають. На щастя, обійшлося без жертв.
Як повідомлялося раніше, 27 лютого у міській лікарні Чернівців стався вибух: є загиблі. Причини вибуху встановлюють спеціалісти.