У міськраді Слов'янська не можуть прийняти бюджет міста - не збирається робоча група

Через це виникають складнощі у фінансуванні бюджетної сфери

Через це виникають складнощі у фінансуванні бюджетної сфери

Фото: Facebook

У Слов'янську вже вчетверте не може зібратися робоча депутатська група міської ради, щоб на сесії прийняти бюджет міста на 2021 рік.

Як передає RegioNews, про це повідомив міський голова Слов'янська Вадим Лях на свої сторінці у Facebook.

Зірвалася четверта спроба зібрати підготовчу робочу депутатську групу в повному складі. Кворуму не було - були відсутні представники трьох фракцій: ОПЗЖ, "За мир і розвиток", "Наш край", - написав він.

За його інформацією, ще 5 січня представники цих же фракцій заявили про те, що група припиняє свою роботу. Однак виконати цю умову не дозволяє українське законодавство. "Підготовча група працює, поки на сесії не будуть сформовані комісії. На жаль, питання, які хотілося б обговорити, не терплять зволікання. Головне з них - бюджет Слов'янська на 2021 рік", - повідомив Лях.

Він нагадав, що проєкт бюджету на 2021 рік ще з 4 грудня доступний на сайті міськради, і всі зацікавлені депутати давно могли б його вивчити.

Окрім того, міський голова зазначив, що вже виникли складнощі з фінансуванням бюджетної сфери селищ, які увійшли у Слов'янську ОТГ.

Нагадаємо, 11 грудня скандальна ексмерка Слов'янська Штепа на першому засіданні міськради Слов'янська вляпалася в скандал: її хочуть позбавити мандата.