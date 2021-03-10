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10 марта 2021, 15:48 96

В Славянске депутаты в четвертый раз не собрались на "бюджетную" сессию

10 марта 2021, 15:48 96
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Из-за отсутствия кворума в городе до сих пор не приняли бюджет
Из-за отсутствия кворума в городе до сих пор не приняли бюджет
Фото: из открытых источников
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Сегодня, 10 марта в Славянске Донецкой области из-за отсутствия кворума не состоялась сессия городского совета.

Об этом сообщает Суспільне, передает RegioNews.

В зале зарегистрировались 17 депутатов из 38, на заседание не пришли депутаты от партий "ОПЗЖ", "Наш край", "Мир и развитие".

Депутаты этих политсил направили обращение на имя мэра, в котором объяснили свое нежелание появиться на сессию тем, что они не успели ознакомиться с измененным проектом бюджета.

А также учитывая необходимость изучения вопросов аварийной ситуации, которая сложилась на мосту через Казенный Торец, и вопиющих фактов отключения теплоснабжения городских котельных, просим перенести второе пленарное заседание четвертой сессии на 17 марта на 9:00", - зачитал обращение мэр города Вадим Лях.

5 марта он заявлял, что представители трех партий трижды срывали сессию, из-за чего в городе до сих пор не утвержден бюджет и не могут быть перевыборы.

Следующая сессия городского совета должна состояться 11 марта в десять часов утра.

Напомним, в горсовете Славянска не могут принять бюджет города, не собирается рабочая группа.

бюджет горсовет сессия Славянск депутаты вадим лях

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