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09 березня 2021, 19:34 106

В Оболонського РАЦСу намагаються відібрати приміщення за допомогою "чорних нотаріусів"

09 березня 2021, 19:34 106
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Приміщення площею 770 кв. метрів перебуває в комунальній власності
Приміщення площею 770 кв. метрів перебуває в комунальній власності
Фото пресслужби депутата
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Відбувається спроба рейдерського захоплення будівлі на Оболонському проспекті, 28-В, де розміщується Оболонський відділ РАЦС у м. Києві.

Про це повідомляє прес-служба депутата Київської міської ради Владислава Трубіцина.

За словами депутата, він отримав повідомлення про спроби захоплення приміщення, площею 770 квадратних метрів, яке знаходиться у комунальній власності. З’ясувалось, що група осіб з квітня 2020 року втілює "схему", за якою намагається незаконно заволодіти приміщенням.

У цій схемі беруть участь ТОВ "Майстерня Да Вінчі", "чорні нотаріуси" та підставні особи. Спочатку було виготовлено підроблені технічні паспорти. На основі них нотаріуси виготовили документи, які, нібито, підтверджують право власності. Далі вони намагались "замести сліди", здійснюючи фіктивний перепродаж, – заявив Трубіцин.

Депутат також повідомив, що зареєстрував заяву про вчинення кримінального злочину в Оболонському управлінні поліції міста Києва і правоохоронці внесли відомості про кримінальне провадження до єдиного реєстру досудових розслідувань.

Це приміщення належить киянам. Тут одружуються молодята, з цих дверей починається їхнє подружнє життя. І я захищатиму право розпоряджатись майном, яке належить місту, – додав Владислав Трубіцин.

Як повідомлялося, депутати з "Успішного Києва" проведуть аудит комунальних підприємств та наводитимуть порядок з МАФами. На думку депутатів, кількість комунальних підприємств у Києві – величезна, а ефективність їхньої роботи – вкрай низька.

Київ комунальні підприємства Приміщення захват горсовет депутат

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