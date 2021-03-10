В Ужгороде предприниматели протестовали против "выборочного карантина"

Они требовали равных условий для всего бизнеса региона

Они требовали равных условий для всего бизнеса региона

Фото: 1-tv.com.ua

Сегодня, 10 марта под зданием Закарпатской ОГА в Ужгороде местные предприниматели вышли на протест против выборочного карантина в "красной" зоне.

Об этом сообщает канал "Первый кабельный", издание "Укринформ", передает RegioNews.

Известно, что у здания областной администрации собрались около полсотни людей, они возмущались, что карантин ввели только для малого и среднего бизнеса.

Организаторы акции протеста заявили, что согласны с карантином, но чтобы он действовал для всего бизнеса. Еще одним требованием было прекращение работы учебных заведений (1-4 классы и садики), а также госучреждений.

Предприниматели подготовили письмо-обращение к властям области, в котором изложили свои требования.

Мы приняли обращение пикетчиков, рассмотрим его на заседании региональной комиссии ТЭБ и ЧС, где будем рекомендовать районам по показателям эпидситуации ограничивать работу тех или иных заведений. Но это решение будут принимать уже исключительно органы местного самоуправления на местах, именно так определяет закон", - сообщил "Укринформу" заместитель главы Закарпатской ОГА Игорь Шинкарюк.

Напомним, на Буковине выписали рекордный штраф за нарушение масочного режима в "красной" зоне.