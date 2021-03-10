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10 березня 2021, 11:59 10

У столиці та семи областях перевищено поріг госпіталізацій з коронавірусом

10 березня 2021, 11:59 10
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При цьому в "червоній" зоні залишаються чотири регіони, в "помаранчевій" - ще дев'ять
При цьому в "червоній" зоні залишаються чотири регіони, в "помаранчевій" - ще дев'ять
Рixabay
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У Києві та семи областях перевищено поріг госпіталізацій пацієнтів з коронавірусом. При цьому в "червоній" зоні залишаються чотири регіони, в "помаранчевій" - ще дев'ять.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я, пише RegioNews.

Так, "червоними" залишаються Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області.

У "помаранчевій" зоні опинилися місто Київ, Вінницька, Донецька, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська і Хмельницька області.

Решта 12 областей "жовті" - Волинська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Луганська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Харківська, Херсонська, Черкаська та Чернігівська області.

При цьому у восьми регіонах перевищено показник госпіталізацій - в Івано-Франківській (132,8 на 100 тисяч населення при нормі 60), Вінниччини (111,5), Чернівецькій (89,1), Закарпатській (86,5), Житомирській (82,8), Миколаївській (68,1) та Хмельницькій (63,4) областях, а також у Києві (68,8).

Нагадаємо, в Україні за 9 березня COVID-19 виявили у 6377 осіб, зафіксовано 219 летальних випадків, госпіталізували 1 904 людини, 5687 пацієнтів одужали.

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