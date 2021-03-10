У столиці та семи областях перевищено поріг госпіталізацій з коронавірусом

При цьому в "червоній" зоні залишаються чотири регіони, в "помаранчевій" - ще дев'ять

При цьому в "червоній" зоні залишаються чотири регіони, в "помаранчевій" - ще дев'ять

Рixabay

У Києві та семи областях перевищено поріг госпіталізацій пацієнтів з коронавірусом. При цьому в "червоній" зоні залишаються чотири регіони, в "помаранчевій" - ще дев'ять.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я, пише RegioNews. Так, "червоними" залишаються Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області. У "помаранчевій" зоні опинилися місто Київ, Вінницька, Донецька, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська і Хмельницька області. Решта 12 областей "жовті" - Волинська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Луганська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Харківська, Херсонська, Черкаська та Чернігівська області. При цьому у восьми регіонах перевищено показник госпіталізацій - в Івано-Франківській (132,8 на 100 тисяч населення при нормі 60), Вінниччини (111,5), Чернівецькій (89,1), Закарпатській (86,5), Житомирській (82,8), Миколаївській (68,1) та Хмельницькій (63,4) областях, а також у Києві (68,8). Нагадаємо, в Україні за 9 березня COVID-19 виявили у 6377 осіб, зафіксовано 219 летальних випадків, госпіталізували 1 904 людини, 5687 пацієнтів одужали.

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