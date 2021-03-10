У нардепа Гончаренка після вакцинації підвищилася температура

Про це пише RegioNews з посиланням на "Страну".

"Вчора відчував себе добре, сьогодні з ранку температура 37. По самопочуттю, в принципі, нормально, трохи температура, але це нормально, буває така реакція. Я вакцинуюся тим, що є в державі, але зрозуміло, що той же Pfizer — краще вакцина, в цьому немає сумнівів. І оригінальна "AstraZeneca" теж. Оригінал завжди краще, ніж копія. Але, що є, то є. Вона безпечна, але думаю, що менш ефективна. Звичайно, я був би радий, якщо б в Україні був би Pfizer, але його немає", - зазначив Гончаренко.