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10 березня 2021, 12:27 6

На Буковині виписали рекордний штраф за порушення маскового режиму у "червоній" зоні

10 березня 2021, 12:27 6
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Оштрафували продовольчий магазин за недотримання маскового режиму
Оштрафували продовольчий магазин за недотримання маскового режиму
Фото hromadske.ua
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На Буковині чернівецька мобільна бригада інспекторів першою в Україні виписала протокол з найвищою сумою штрафу: від 200 до 300 неоподаткованих мінімумів.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ІА АСС.

Як розповіла начальниця Держпродспоживслужби області Анжела Косован, раніше інспектори мобільних бригад обмежувались сумою штрафу в 425 гривень за порушення карантину. Ще в жодній області України не застосовували штрафи від 200 до 300 неоподаткованих мінімумів. Інспектори ще не мають зразків протоколів та фахових роз’яснень з Києва. Проте, зважаючи на масове недотримання карантину на Буковині, працівники Держпродспоживслужби в області розробили протокол самостійно.

Штраф 425 гривень ми виписуємо за недотримання карантинних обмежень: відстань, масковий режим, одноразові полотенечка тощо. А от штраф, передбачений Законом від 200 до 300 неоподаткованих мінімумів, не виписувала ще жодна область в Україні. Прецеденту ще як такого не було. Протоколу ще не було і роз’яснень з Головного Управління з Києва нам ще не надавали. Тому вчора ми самостійно розробили матеріал і склали перший такий протокол. Там мова йде саме про недотримання маскового режиму. Якщо ми бачимо працівників закладу, продавців без масок. І вчора перший такий протокол виписала мобільна бригада, - розповіла Анжела Косован.

Штраф виписали на продовольчий магазин, що розташований на вулиці Сторожинецькій, 119 у Чернівцях. За словами Анжели Косован, працівники магазину не дотримувались маскового режиму, продавали товари людям без масок. На зауваження інспекторів працівники гастроному не реагували. Тому мобільна бригада вперше склала такий високий штраф, зазначили у відомстві.

Як повідомлялося, Кабмін розширив перелік обмежень для "червоної" зони карантину. Забороняються транспортні перевезення пасажирів.

карантин COVID-19 штраф інспекція Держпродпотребслужба

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