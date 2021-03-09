То Мукачево, дєтка: чи скористається Балога-син шансом стати "мером на віки"

Андрій Балога – син відомого на всю Україну політика із Закарпаття Віктора Балоги - наступні п’ять років очолюватиме Мукачівську міську ОТГ, до якої наразі, окрім Мукачева, входять ще 17 населених пунктів

Андрій Балога – син відомого на всю Україну політика із Закарпаття Віктора Балоги - наступні п’ять років очолюватиме Мукачівську міську ОТГ, до якої наразі, окрім Мукачева, входять ще 17 населених пунктів

Легку перемогу Андрію Балогові експерти не пророкували: згадували скандал за участі його батька на виборах до Верховної Ради у 2019 році, розмірковували над тим, наскільки ненависним є в Мукачеві "балогівський клан", прогнозували сильних опонентів, застерігали від серйозної опозиції в міськраді. Та не так сталося… Очевидно, Балога-син серйозно налаштований "окопуватися" у власній політичній ніші та мати власну політичну позицію, яка б не ототожнювалася з іменем Балоги-батька. Мовляв: дякую, що підштовхнув, але далі я сам.

Коли більшість – не проблема

Андрій Балога здобув на виборах міського голови Мукачева беззаперечну перемогу вже у першому турі з результатом 66,88%, що значно перевищило 54% на виборах 2015 року. За 38 крісел у Мукачівській міській раді боролися кандидати десяти політичних сил, місця в сесійній залі зайняли представники восьми. "Команда Андрія Балоги" має найбільше мандатів – 11, "Слуга народу" - 5, "Батьківщина", "За майбутнє", ОПЗЖ та "Рідне Закарпаття" - по 4, "ЄС" та "КМКС" – по 3. "Наш край" та "Сила і честь", на які розраховували опоненти Балоги, залишились за бортом.

У раді минулого скликання Балога практично завжди мав підтримку Партії угорців "КМКС" та "Батьківщини", ситуативна більшість формувалась і з представниками інших партій. Нинішня рада, незважаючи на оновлення майже на 70%, також не має проблем із більшістю (принаймні на це вказують перші сесійні засідання).

"Команду Андрія Балоги" традиційно підтримують угорці. Поки без проблем голосують "за" представники партій "За майбутнє" та "Батьківщини". І якщо про лояльність до мера першої ще під час передвиборчих перегонів заявляв голова її обласного осередку Василь Іванчо, то з лідерами другої – зокрема, з відомим суперником Балоги-старшого Михайлом Ланьо – очевидно, що велися серйозні перемовини. Ця співпраця є поки ситуативною, і від обох сторін залежить, як розвиватиметься далі. Одним словом, 22 стійкі "багнети" плюс 4 майже стійкі Балога-молодший має.

Партії партіями, а нам тут жити

На відміну від міського голови Ужгорода Богдана Андріїва, котрий через певні політичні домовленості змушений був суттєво оновити команду, Андрій Балога новими призначеннями особливо не переймався – його кандидатури на керівні посади без проблем набрали необхідну кількість голосів.

Так, першим заступником мера Мукачева обрали Ростислава Федіва. Це вже друга його каденція на цій посаді – обіймає її з листопада 2015 року. Економіст за фахом встиг попрацювати страховиком, побути приватним підприємцем, покерувати управлінням економіки Мукачівського міськвиконкому та Басейновим управлінням водних ресурсів річки Тиса. Політична біографія також має кілька пунктів: Федів обирався депутатом не тільки Мукачівської міськради, а і Закарпатської облради від "Єдиного центру" Віктора Балоги. Одним словом, людина своя до самої кості. Із заступниками також проблем не було. Депутати проголосували за Едуарда Барчія, який уже працював на цій посаді у раді минулого скликання, та новеньку Вікторію Іванчо. Не виникло непорозумінь і при обранні керуючого справами виконкому. Ним став один із давніх юристів у команді Балог Олександр Лендєл.

Одним словом, не було б нічого цікавого і непередбачуваного, якби не обрання нового секретаря міськради. Висунута мером для таємного голосування кандидатура спочатку багатьох приголомшила. Депутати голосували за 23-річну депутатку від ОПЗЖ, юристку Яну Чубирко, відому поки лише тим, що вона є донькою голови обласного осередку ОПЗЖ Івана Чубирка - далеко не останнього на Закарпатті політика, давнього соратника і затятого захисника Віктора Медведчука (Яна, до речі, встигла попрацювати його помічницею-консультанткою).

Іван Чубирко завжди був опонентом Віктора Балоги, а у 2015 році навіть змагався з Андрієм Балогою за крісло мукачівського градоначальника. Але, програвши, в позу не став, а навпаки: з того часу вони з Балогою більше співпрацюють, аніж конфліктують. Минулоріч свою кандидатуру на посаду мера Мукачева Чубирко не висував і палки в колеса передвиборчого возу Балоги не вставляв. Одним словом, багато хто побачив у призначенні доньки Яни секретарем міськради своєрідний реверанс Балог у бік ОПЗЖ і за лояльність у Мукачеві, і з прицілом на дружбу у Закарпатській обласній раді. Зрештою, за Яну Чубирко проголосували 25 із 38-ми депутатів міськради.

І про опозицію

Опозиціонери, а саме "СН", "РЗ" та "ЄС", своїми 12 голосами вплинути на прийняття рішень поки не можуть. Щоправда, на першій сесії "проти" вони не голосували: практично всі представники цих політсил "утримувалися" ("проти" тиснув тільки голова фракції "ЄС"). Позицію "СН" та "РЗ" пояснив керівник фракції "слуг" Руслан Ткачук. Він вважає, що рішення, прийняті на сесії, є незаконними і варті оскарження в суді.

"Депутати із фракції "Слуга народу" а також колеги із фракції "Рідне Закарпаття" прийняли одностайне рішення – не брати участі у сумнівних голосуваннях за секретаря ради і утрималися при голосуванні за інші питання порядку денного. Більше того, наразі роздумуємо над тим, аби оскаржити рішення, незаконно прийняті на сесії. Ми не збираємося бути співучасниками тих правопорушень, які допускає лояльна до міського голови більшість", - прокоментував Ткачук. Але на прийняття рішень подальших сесійних засідань опозиціонери також впливу не мали.

Чи зможе опозиція далі не просто легенько лоскотати, а добряче трусити нервами Андрія Балоги? Фахівці поки мовчать. Для обох політсил – це таке собі питання честі: після провальних результатів представників "Слуги народу" і "Рідного Закарпаття" на виборах мера Мукачева та на виборах до міськради, не на часі розслаблятися. Навряд чи, до прикладу, нардеп Василь Петьовка (один із лідерів "РЗ"), родич, але вже не соратник Балог, який має в Мукачеві та районі чималу територію впливу, може змиритися з поразкою. Втім, аби протистояти команді Балоги, "рідним" треба домовлятися не тільки зі "слугами".

У підконтрольних опозиції ЗМІ потроху почалися нападки на діяльність, чи то пак бездіяльність мера Балоги – така собі розвідка і щонайперше задля вивчення реакції жителів Мукачівської ОТГ. Далі, звісно, буде більше, але градоначальнику треба допуститися дуже серйозних помилок, аби втратити прихильність жителів громади. Поки ж рівень довіри до нього високий, і Балога має всі шанси не тільки зміцнити позиції, але і стати "довгограючим" мером.