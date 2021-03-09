16:54  09 березня
Україна схвалила COVID-вакцину Sinovac китайського виробництва — Reuters
15:15  09 березня
Судді, нардепи та міністри: НАЗК розпочало перевірку декларацій 88 чиновників
08:11  09 березня
Бойовики ігнорують режим "тиші": за добу зафіксовано 9 обстрілів
UA | RU
UA | RU
09 березня 2021, 15:59 15

Майже 10 областей України близькі до червоного рівня, - Шмигаль

09 березня 2021, 15:59 15
Читайте также на русском языке
Кількість госпіталізацій хворих на коронавірус збільшилася
Кількість госпіталізацій хворих на коронавірус збільшилася
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Майже 10 областей України наразі перебувають у помаранчевій зоні й близькі до червоного рівня.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на селекторній нараді під головуванням Президента Зеленського, передає RegioNews з посиланням на пресслужбу Глави держави.

Як зазначив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, за попередній тиждень, якщо порівняти з позаминулим, збільшилася кількість госпіталізацій хворих на коронавірус – майже 21 тисяча проти 17 600. На сьогодні зайнято 29 573 ліжка. Загалом під COVID-19 виділено 70 157 ліжок, з яких 60 тисяч забезпечені киснем. Зросла також кількість зайнятих реанімаційних ліжок – з 1,5 тисячі до 2 тисяч. Це означає, що кількість важких випадків збільшується, констатував очільник уряду.

В Україні продовжує працювати адаптивний карантин. В областях зі значним поширенням коронавірусної хвороби запроваджений червоний рівень. Це Івано-Франківська, Чернівецька, Закарпатська й Житомирська області. Також майже 10 областей перебувають у помаранчевій зоні й близькі до червоного рівня, — наголосив Денис Шмигаль.

Крім того, повідомляється що на нараді у Міністерстві охорони здоров’я повідомили про стабілізацію ситуації на Прикарпатті. Також глава МОЗ Максим Степанов додав, що й надалі активно проводить перемовини щодо отримання Україною вакцин від COVID-19.

Як повідомлялося, сьогодні у МОЗ оновили карантинні зони: чотири області у "червоній". Київ потрапив у "помаранчеву" зону.

МОЗ Деніс Шмигаль прем'єр COVID-19 карантин

У "червоних" Чернівцях відновлять роботу найбільшого ринку
09 березня 2021, 14:47
У Львові можуть знову запровадити суворий локдаун - Садовий
09 березня 2021, 14:22
Степанов заявляє про початок третьої хвилі коронавірусу в Україні
09 березня 2021, 10:56
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
То Мукачево, дєтка: чи скористається Балога-син шансом стати "мером на віки"
"Дубиною" по Зеленському: чи зможе Коломойський розколоти у парламенті "слуг народу"
Всі публікації »
Олександр Черненко
Володимир Фесенко
Віктор Небоженко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram