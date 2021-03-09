Майже 10 областей України близькі до червоного рівня, - Шмигаль

Кількість госпіталізацій хворих на коронавірус збільшилася

Кількість госпіталізацій хворих на коронавірус збільшилася

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Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на селекторній нараді під головуванням Президента Зеленського, передає RegioNews з посиланням на пресслужбу Глави держави.

Як зазначив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, за попередній тиждень, якщо порівняти з позаминулим, збільшилася кількість госпіталізацій хворих на коронавірус – майже 21 тисяча проти 17 600. На сьогодні зайнято 29 573 ліжка. Загалом під COVID-19 виділено 70 157 ліжок, з яких 60 тисяч забезпечені киснем. Зросла також кількість зайнятих реанімаційних ліжок – з 1,5 тисячі до 2 тисяч. Це означає, що кількість важких випадків збільшується, констатував очільник уряду.

В Україні продовжує працювати адаптивний карантин. В областях зі значним поширенням коронавірусної хвороби запроваджений червоний рівень. Це Івано-Франківська, Чернівецька, Закарпатська й Житомирська області. Також майже 10 областей перебувають у помаранчевій зоні й близькі до червоного рівня, — наголосив Денис Шмигаль.

Крім того, повідомляється що на нараді у Міністерстві охорони здоров’я повідомили про стабілізацію ситуації на Прикарпатті. Також глава МОЗ Максим Степанов додав, що й надалі активно проводить перемовини щодо отримання Україною вакцин від COVID-19.

Як повідомлялося, сьогодні у МОЗ оновили карантинні зони: чотири області у "червоній". Київ потрапив у "помаранчеву" зону.