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09 марта 2021, 18:06 6

В полиции рассказали, кто чаще всего нарушает карантин на Закарпатье

09 марта 2021, 18:06 6
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Фото: из открытых источников
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В Закарпатской области чаще всего карантин нарушают владельцы развлекательных заведений и перевозчики, с 5 по 8 марта правоохранители зафиксировали почти 600 случаев нарушения ограничений на территории региона.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатской области, передает RegioNews.

В течение 5-8 марта на территории области полиция обнаружила 579 случаев нарушений карантина, о чем составлены соответствующие административные материалы по статье 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях. 61 протокол составлен именно по части первой. Такие нарушения касались грубого несоблюдения карантина субъектами хозяйствования", - говорится в сообщении.

В Нацполиции рассказали, что наиболее серьезные нарушения обнаружили в работе 13 развлекательных заведений, действующих на территории Тячевского, Ужгородского, Хустского и Иршавского районов.

Речь идет не только об обычных массовые гуляниях, но и о праздновании свадеб и юбилеев. Там, среди приглашенных, немало и пожилых людей, которые наиболее уязвимы к болезни", - отметили в Нацполиции.

Кроме того, только за один день усиленного карантина полиция обнаружила 6 фактов нарушения работы развлекательных заведений на территории вышеупомянутых районов.

Также правоохранители задокументировали 7 случаев нарушения работы субъектов хозяйствования, 6 из которых - общественного питания. Также зафиксировали 8 случаев нарушений карантинных норм перевозчиками, 6 из которых тоже обнаружены в Тячевском районе.

Напомним, "Укрзализныця" запускает дополнительные спецрейсы в "красное" Закарпатье.

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