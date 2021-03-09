Украина одобрила COVID-вакцину Sinovac китайского производства - Reuters

В нашу страну планируют доставить 5 миллионов доз этой вакцины

В нашу страну планируют доставить 5 миллионов доз этой вакцины

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Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на министерство здравоохранения Украины, передает RegioNews.

Известно, что в марте этого года Украина ожидает на получение первой партии препарата. Точные сроки поставок вакцины пока неизвестны.

Ранее в Минздраве заявили, что поставщика вакцины Sinovac, компанию "Лекхим", могут оштрафовать за несвоевременную доставку препарата. Первую партию вакцины планировали доставить 15 марта.

Украинская фармацевтическая компания "Лекхим" имеет договоренность о доставке 5 миллионов доз вакцины в Украину, в том числе 1,9 миллиона по схеме государственных закупок.

Напомним, в НАБУ открыли дело в отношении поставки китайской вакцины Sinovac. Согласно контракту, Украина должна заплатить по 17,85 доллара за дозу вакцины, что является едва ли не самой высокой ценой в мире.

Несмотря на это, самый дорогой поставщик вакцины от COVID-19 подал заявку на ее регистрацию в Украине. О заявке от компании Sinovac сообщается на сайте Минздрава.