Потерпілий від стрілянини екснардепа Пашинського відкликав свій позов

Розгляд кримінальної справи продовжиться вже без участі потерпілого

Розгляд кримінальної справи продовжиться вже без участі потерпілого

В'ячеслав Хімікус, у якого чотири роки тому стріляв Пашинський, прийняв рішення відкликати свій цивільний позов за звинуваченням у цій справі.

Про це повідомила на своїй Facebook-сторінці адвокатка Марина Паринова, передає RegioNews.

Сьогодні В'ячеслав Хімікус прийняв рішення відкликати свій цивільний позов у справі за обвинуваченням Сергія Пашинського.

Потерпілому заплачена компенсація, він повідомив суду, що пробачив Сергія Пашинського і хоче залишити цей кошмар позаду. Це його позиція і я ніяк не можу на це вплинути, - написала адвокатка.

Вона додала, що її особисте ставлення до Сергію Пашинському, його вчинків і діяльності ніяк не змінилося, але як адвокат, вона пов'язана рішенням потерпілого і не може виходити за його межі.

Тепер вирок залежить тільки від аргументованості боку обвинувачення і позиції суду. Подальший розгляд кримінальної справи стосовно Сергія Пашинського продовжиться, але вже без участі потерпілого, - додала Паринова.

Друзья, сегодня Вячеслав Химикус принял решение отозвать свой гражданский иск в деле по обвинению Сергея... Posted by Марина Паринова on Tuesday, March 9, 2021

Як повідомлялося, Пашинському скоро можуть оголосити обвинувальний вирок у справі про стрілянину. Чергове засідання заплановане на 9 березня.