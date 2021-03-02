Аваков заявив, що "нестиковки" у справі Шеремета відсутні

Про це він розповів в інтерв'ю телеканалу 1+1, передає RegioNews.

"Реальних, м'яко кажучи, нестиковок практично не існує. Це питання віри — як піднесе сторона атаки або сторона захисту. Про це ніхто не говорить, але вже кілька місяців триває суд, і це суд присяжних і не поліція залишає його (підозрюваного у справі Андрія Антоненка — ред.) за гратами, а присяжні голосують і виносять вердикт, — сказав міністр.