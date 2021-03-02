Аваков заявив, що "нестиковки" у справі Шеремета відсутні
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що нестиковки в розслідуванні справи про вбивство журналіста Павла Шеремета "практично відсутні".
Про це він розповів в інтерв'ю телеканалу 1+1, передає RegioNews.
"Реальних, м'яко кажучи, нестиковок практично не існує. Це питання віри — як піднесе сторона атаки або сторона захисту. Про це ніхто не говорить, але вже кілька місяців триває суд, і це суд присяжних і не поліція залишає його (підозрюваного у справі Андрія Антоненка — ред.) за гратами, а присяжні голосують і виносять вердикт, — сказав міністр.
Нагадаємо, 29 січня апеляційний суд залишив Антоненка під вартою.
19 січня Шевченківський районний суд Києва не задовольнив клопотання адвокатів Андрія Антоненка, підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета.
Раніше повідомлялося, що суд у справі Шеремета розглядає зміну запобіжного заходу Антоненку. Суд долучив 11 томів матеріалів слідства для подальшого їх судового розгляду.