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02 березня 2021, 11:52 156

Аваков заявив, що "нестиковки" у справі Шеремета відсутні

02 березня 2021, 11:52 156
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Павло Шеремет загинув в результаті вибуху вранці 20 липня 2016 року
Фото: МВС
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Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що нестиковки в розслідуванні справи про вбивство журналіста Павла Шеремета "практично відсутні".

Про це він розповів в інтерв'ю телеканалу 1+1, передає RegioNews.

"Реальних, м'яко кажучи, нестиковок практично не існує. Це питання віри — як піднесе сторона атаки або сторона захисту. Про це ніхто не говорить, але вже кілька місяців триває суд, і це суд присяжних і не поліція залишає його (підозрюваного у справі Андрія Антоненка — ред.) за гратами, а присяжні голосують і виносять вердикт, — сказав міністр.

Нагадаємо, 29 січня апеляційний суд залишив Антоненка під вартою.

19 січня Шевченківський районний суд Києва не задовольнив клопотання адвокатів Андрія Антоненка, підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Раніше повідомлялося, що суд у справі Шеремета розглядає зміну запобіжного заходу Антоненку. Суд долучив 11 томів матеріалів слідства для подальшого їх судового розгляду.

Україна Арсен Аваков Аваков Міністерство Справа Шеремета

 
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