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09 березня 2021, 10:19 426

У Києві мітингують проти з'їзду суддів

09 березня 2021, 10:19 426
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Біля "Президент Готелю" багато правоохоронців і поліції діалогу
Біля "Президент Готелю" багато правоохоронців і поліції діалогу
Фото: PavlovskyNews
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У центрі Києва біля "Президент Готелю" сьогодні проходить акція протесту, приурочена до з'їзду суддів, які хочуть обрати нових членів до Вищої ради правосуддя і одного суддю в Конституційний Суд України.

Транслює захід організатор акції - громадська організація Центр протидії корупції (ЦПК), передає RegioNews.

У Києві 9 березня почнеться з’їзд суддів, на якому хочуть обрати нових членів найвищого суддівського органу Вищої ради правосуддя та одного суддю до Конституційного Суду України. Саме недоброчесні судді у цих органах забезпечують суддівське свавілля та відсутність справедливості в країні", - йдеться в повідомленні.

В ЦПК закликають не проводити з'їзд суддів, поки не будуть змінені правила вибору членів КСУ і ВСП.

Біля входу в готель стоїть кордон правоохоронців, присутня преса.

Нагадаємо, 8 березня активісти під будинком Зеленського палили фаєри і анонсували нові протести, закликаючи 9 березня зібратися біля готелю "Президент" у Києві, де відбудеться з'їзд суддів з усієї країни.

Організатори акції заявили, що будуть пікетувати з'їзд з вимогою змінити правила відбору членів Вищої ради правосуддя, куди мають увійти "порядні люди, які не дозволять тримати патріотів і невинних людей за ґратами і відпускати вбивць і корупціонерів".

суд Київ митинг ЗСУ КСУ правоохоронці активісти

 
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