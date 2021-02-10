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10 лютого 2021, 17:27 12

Справа Шеремета: апеляційний суд залишив Антоненка під вартою до 2 квітня

10 лютого 2021, 17:27 12
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Адвокати підозрюваного просили змінити запобіжний захід із тримання під вартою на взяття на поруки
Адвокати підозрюваного просили змінити запобіжний захід із тримання під вартою на взяття на поруки
Фото: Суспільне
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Сьогодні, 10 лютого апеляційний суд міста Києва залишив без змін запобіжний захід фігуранту справи про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрію Антоненку.

Про це повідомляє Суспільне, передає RegioNews.

Під час судового засідання Андрія Антоненка вперше вивели зі скляного боксу, йому дозволили сидіти поруч із адвокатами.

Захисник підозрюваного Дмитро Круговий заявив, що у сторони обвинувачення немає жодного доказу, крім експертизи ходи.

Це єдиний доказ, яким вони апелюють вже понад рік. Немає ніяких свідків, нічого. Але ми приносили докази невинуватості. Наприклад, різниця в рості Антоненка з Кузьменко, якої немає в людей, які підклали вибухівку", – сказав Круговий.

Адвокати клопотали про взяття обвинуваченого на поруки, поручителів було близько 15 осіб, зокрема, народний депутат 8 скликання Андрій Тетерук, однак суддя попросив Антоненка обрати лише чотирьох.

Після цього прокурор Михайло Тішин заявив, що у сторони обвинувачення є достатньо ризиків, через які відпускати обвинуваченого не можна. В результаті суд залишив без змін запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 2 квітня.

Нагадаємо, 29 січня апеляційний суд залишив Антоненка під вартою.

19 січня Шевченківський районний суд Києва не задовольнив клопотання адвокатів Андрія Антоненка, підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Раніше повідомлялося, що суд у справі Шеремета розглядає зміну запобіжного заходу Антоненку. Суд долучив 11 томів матеріалів слідства для подальшого їх судового розгляду.

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