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09 березня 2021, 13:09 528

На Львівщині спіймали посадовця міської ради під час одержання хабаря

09 березня 2021, 13:09 528
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Службовець хотів $3 тисячі за вплив на державного реєстратора
Фото: Нацполіція
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У Львівській області правоохоронці затримали архітектора комунального підприємства Дрогобицької міської ради під час одержання хабаря. Посадовцю загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Посадовець, 27-річний житель Дрогобича, вимагав у мешканця неправомірну вигоду у сумі $3 тисячі за сприяння у видачі технічних документів щодо зміни цільового призначення житлової квартири на приміщення магазину, видачу нового технічного паспорта та внесення відомостей до Реєстру прав власності на нерухоме майно", - йдеться у повідомленні.

Архітектора затримано у порядку ст. 208 КПК України при отриманні останньої частини неправомірної вигоди у розмірі $900, кошти вилучено.

Наразі підозрюваного відсторонено від посади, він перебуває під домашнім арештом.

Нагадаємо, 2 березня на Тернопільщині затримали податківця: його підозрюють у вимаганні 1 млн грн хабаря.

хабар кримінальна справа поліція корупція Нерухомість

 
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