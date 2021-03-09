На Львівщині спіймали посадовця міської ради під час одержання хабаря

Службовець хотів $3 тисячі за вплив на державного реєстратора

Службовець хотів $3 тисячі за вплив на державного реєстратора

Фото: Нацполіція

У Львівській області правоохоронці затримали архітектора комунального підприємства Дрогобицької міської ради під час одержання хабаря. Посадовцю загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Посадовець, 27-річний житель Дрогобича, вимагав у мешканця неправомірну вигоду у сумі $3 тисячі за сприяння у видачі технічних документів щодо зміни цільового призначення житлової квартири на приміщення магазину, видачу нового технічного паспорта та внесення відомостей до Реєстру прав власності на нерухоме майно", - йдеться у повідомленні.

Архітектора затримано у порядку ст. 208 КПК України при отриманні останньої частини неправомірної вигоди у розмірі $900, кошти вилучено.



Наразі підозрюваного відсторонено від посади, він перебуває під домашнім арештом.

Нагадаємо, 2 березня на Тернопільщині затримали податківця: його підозрюють у вимаганні 1 млн грн хабаря.