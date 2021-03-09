Судьи, нардепы и министры: НАПК начало проверку деклараций 88 чиновников

Для этого в ведомстве разработали новые Правила проведения подобных проверок

Для этого в ведомстве разработали новые Правила проведения подобных проверок

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Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) начало проведение полной проверки деклараций о доходах 88 чиновников по новым правилам.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК, передает RegioNews.

В ведомстве отмечают, что в список попали министры, их заместители, народные депутаты, судьи и другие должностные лица.

Мы решили не ждать конца кампании декларирования и начали полные проверки, как только были закончены все необходимые процедуры. Таким образом, деклараций некоторых должностных лиц, которых мы согласно Порядку должны проверить самыми первыми, еще нет в Реестре", - говорится в сообщении.

Критериями попадания декларации в список на проверку, по информации НАПК, стали высокая должность субъекта декларирования или должность, связанная с высоким уровнем коррупционных рисков, информация от граждан, журналистов и других источников о возможном недостоверном декларированим, несоответствие уровня жизни декларанта его имуществу и доходам и тому подобное.

Согласно Порядку очередности, НАПК начало полную проверку деклараций следующих лиц:

Маркарова Оксана Сергеевна, Министр финансов Украины (2018-2020); Заболотный Геннадий Вадимович, заместитель Министра Кабинета Министров Украины (2020); Бойко Юрий Николаевич, заместитель Министра энергетики и защиты окружающей среды Украины; Демченков Ярослав Сергеевич, заместитель Министра энергетики Украины по вопросам европейской интеграции; Иващенко Валерий Владимирович, Первый заместитель Министра по вопросам сратегичних отраслей промышленности Украины; Немилостивый, заместитель Министра по вопросам сратегичних отраслей промышленности Украины; Короткевич Николай Евгеньевич, судья Верховного Суда Украины; Селиваненко Владимир Павлович, судья Верховного Суда; Могильный Олег Павлович, судья Верховного Суда; Касько Виталий Викторович, Первый заместитель Генерального прокурора (2019-2020); Чумак Виктор Васильевич, заместитель Генерального прокурора (2019-2020); Якубовский Максим Викторович, заместитель Генерального прокурора; Бондар Михаил Леонтьевич, народный депутат Украины; Колтунович Александр Сергеевич, народный депутат Украины; Костин Андрей Евгеньевич, народный депутат Украины; Крейденко Владимир Викторович, народный депутат Украины; Никитина Марина Викторовна, народный депутат Украины; Саладуха, народный депутат Украины; Днепров Алексей Сергеевич, руководитель Аппарата Офиса Президента Украины; Бабиков Александр Петрович, Первый заместитель директора Государственного бюро расследований (2020) Процишен Мария Викторовна, Государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Украины; Гатауллина Елена Аухативна Секретарь Центральной избирательной комиссии; Корнийчук Сергей Петрович, Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины; Перевезенцев Алексей Юрьевич, Государственный секретарь Министерства молодежи и спорта; Биденко Артем Игоревич, Государственный секретарь Министерства культуры и информационной политики; Заяць Андрей Иванович, Государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины; Кузьович Василий Степанович, Председатель Государственного агентства лесных ресурсов Украины; Мирошниченко Олег Николаевич, заместитель Председателя Государственной регуляторной службы Украины; Рябцева Наталья Сергеевна, заместитель Председателя Национально службы здоровья Украины; Монашек Вадим Николаевич, заместитель Председателя Государственной пограничной службы Украины; Радов Денис Георгиевич, заместитель Председателя Государственной службы экспортного контроля; Шайтан Александр Викторович, заместитель Председателя Государственной службы экспортного контроля; Лев Михаил Александрович, Первый заместитель Государственного космического агентства Украины; Руденко Алексей Алексеевич, заместитель Председателя Национальной полиции Украины; Котов Павел Владимирович, Первый заместитель Председателя Государственного агентства резерва Украины (вне штата) Овчаренко Ирина Ивановна, Первый заместитель Председателя Национального агентства Украины по вопросам государственной службы; Болоховец Юрий Витальевич, заместитель Председателя Государственного агентства лесных ресурсов Украины; Боднар Роман Валерьевич, Первый заместитель Председателя Государственной инспекции энергетического надзора Украины; Данилишин, Председатель Совета Национального банка Украины; Щербакова Елена Анатольевна, Член Совета Национального банка Украины; Рычакивская Вера Ивановна, Член Совета Национального банка Украины; Мороз Юлия Анатольевна, Первый заместитель Председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Бодров Егор Евгеньевич, заместитель Председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Смилый Иван Витальевич, Председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Лищук Тарас Олегович, инспектор службы инспекторов Высшего совета правосудия; Талько Вячеслав Валентинович, инспектор службы инспекторов Высшего совета правосудия.

Кроме того, Национальное агентство по предупреждению коррупции начало полную проверку деклараций по полученным заявлениям:

Шефер Александр Михайлович, первый заместитель начальника Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области; Марьянский Александр Сергеевич, директор КП "Добропольский городской трансопорт"; Даруга Александра Александровна, главный специалист отдела политики сервисных центров Управление коммуникации ГСЦ МВД; Бидненко Алексей Юрьевич, старший инспектор отдела противодействия киберпреступности в Киевской области Киевского управления ГКП Национальной полиции Украины; Рязанцев Иван Михайлович, депутат Днепропетровского областного совета; Кучер Алексей Владимирович, председатель Харьковской областной государственной администрации Антов Трифон Данилович, депутат Одесского областного совета; Сокол Анна Петровна, администратор отдела предоставления административных услуг Новгород-Северской городского совета (орган местного самоуправления); Улизько Станислав Васильевич, депутат Подольского районного в г.. Полтава совета; Прищепа Павел Иванович, депутат Компаниевской поселкового совета Компаниевского района Кировоградской области; Новак Алексей Леонтьевич, депутат Белозерского районного совета Херсонской области; Козлюк Александр Петрович, старший государственный инспектор Киевского межрегионального управления Укртрансбезпекы; Давымука Василий Богданович, главный специалист отдела экономического развития и туризма Ивано-Франковской РГА; Марьевич Константин Михайлович, начальник отдела обеспечения работы Министра, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства; Селезнев Евгений Анатольевич, заместитель начальника межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции Украины; Мирошниченко Игорь Михайлович, депутат Киевского городского совета; Редька Николай Александрович, депутат Белопольская сельского совета; Халецкий Сергей Владимирович, заместитель начальника ГП "Укрводпуть"; Нестеренко Сергей Анатольевич, проректор по научной и научно-педагогической работе Одесского национального политехнического университета Отарашвили Юлия Владимировна, старший инспектор Управления информационно-аналитической поддержке Главного Управления Национальной полиции в Днепропетровской области; Вовчанська Лилия Степановна, главный государственный инспектор Галицкой таможни Гостаможслужбы; Колодий Виктория Валерьевна, старший государственный инспектор Южного управления в Одессе ГУ ГНС в Одесской области; Морозиков Алексей Юрьевич, начальник ВППН Шевченковского отдела полиции ГУНП в Харьковской области; Лазаренко Виталий Иванович, и.о. старосты Сонячненського старостинского округа ЧЕРНЕТЧИНСКЕ сельского совета Сумской области; Орленко Игорь Николаевич, заместитель Председателя Государственной фискальной службы Украины; Максичка Юрий Иванович, депутат Лебединского городского совета; Каминчук Владимир Владимирович, старший государственный инспектор таможенного поста "Ягодин" Волынской таможни Гостаможслужбы; Петровский Виктор Карлович, заведующий сектором государственного рыночного надзора - старший государственный инспектор по охране окружающей природной среды Карпатского округа; Рогожин Дмитрий Владимирович, директор КП "Житомиртеплокоммунэнерго" Житомирского городского совета; Коляда Александр Владимирович, главный специалист отдела племенного дела в животноводстве управления животноводства и племенного дела Департамента аграрной политики Министерства развития экономики; Цвилиховский Александр Леонидович, депутат Веселовского районного совета Запорожской области; Христан Татьяны Васильевны, депутат Загвиздянськои сельского совета Ивано-Франковской области; Кошка Евгений Николаевич, заместитель директора Областного коммунального предприятия "Николаевоблтеплоэнерго"; Бордунова Инга Владимировна, заместитель директора Государственного предприятия спиртовой и ликеро-водочной промышленности "Укрспирт"; Огороднийчук Василий Петрович, начальник отдела организации управления имуществом и учета Управления обеспечения деятельности Государственного бюро расследований Захарчук Вячеслав Михайлович, депутат сельского совета; Зеленчук Василий Васильевич, первый заместитель председателя Херсонского областного совета; Полозов Виктор Александрович, депутат Черкасского областного совета; Строкань Владимир Иванович, председатель Бориспольской РГА; Погребняк Елена Геннадьевна, начальник ГУ ГТС Украины в Одесской области; Кузьмик Виталий Григорьевич, заместитель начальника Отдела технической охраны Управления полиции охраны в Киевской области; Чеснокова Валентина Валерьевна, начальник Киевского городского отдела государственной регистрации браков Центрального межрегионального управления Министерства юстиции.

Напомним, глава НАПК направил в суд протоколы на Тупицкого, они касаются конфликта интересов и намеренного неуказания в декларации земельного участка.