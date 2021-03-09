Судьи, нардепы и министры: НАПК начало проверку деклараций 88 чиновников
Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) начало проведение полной проверки деклараций о доходах 88 чиновников по новым правилам.
Об этом сообщает пресс-служба НАПК, передает RegioNews.
В ведомстве отмечают, что в список попали министры, их заместители, народные депутаты, судьи и другие должностные лица.
Мы решили не ждать конца кампании декларирования и начали полные проверки, как только были закончены все необходимые процедуры. Таким образом, деклараций некоторых должностных лиц, которых мы согласно Порядку должны проверить самыми первыми, еще нет в Реестре", - говорится в сообщении.
Критериями попадания декларации в список на проверку, по информации НАПК, стали высокая должность субъекта декларирования или должность, связанная с высоким уровнем коррупционных рисков, информация от граждан, журналистов и других источников о возможном недостоверном декларированим, несоответствие уровня жизни декларанта его имуществу и доходам и тому подобное.
Согласно Порядку очередности, НАПК начало полную проверку деклараций следующих лиц:
- Маркарова Оксана Сергеевна, Министр финансов Украины (2018-2020);
- Заболотный Геннадий Вадимович, заместитель Министра Кабинета Министров Украины (2020);
- Бойко Юрий Николаевич, заместитель Министра энергетики и защиты окружающей среды Украины;
- Демченков Ярослав Сергеевич, заместитель Министра энергетики Украины по вопросам европейской интеграции;
- Иващенко Валерий Владимирович, Первый заместитель Министра по вопросам сратегичних отраслей промышленности Украины;
- Немилостивый, заместитель Министра по вопросам сратегичних отраслей промышленности Украины;
- Короткевич Николай Евгеньевич, судья Верховного Суда Украины;
- Селиваненко Владимир Павлович, судья Верховного Суда;
- Могильный Олег Павлович, судья Верховного Суда;
- Касько Виталий Викторович, Первый заместитель Генерального прокурора (2019-2020);
- Чумак Виктор Васильевич, заместитель Генерального прокурора (2019-2020);
- Якубовский Максим Викторович, заместитель Генерального прокурора;
- Бондар Михаил Леонтьевич, народный депутат Украины;
- Колтунович Александр Сергеевич, народный депутат Украины;
- Костин Андрей Евгеньевич, народный депутат Украины;
- Крейденко Владимир Викторович, народный депутат Украины;
- Никитина Марина Викторовна, народный депутат Украины;
- Саладуха, народный депутат Украины;
- Днепров Алексей Сергеевич, руководитель Аппарата Офиса Президента Украины;
- Бабиков Александр Петрович, Первый заместитель директора Государственного бюро расследований (2020)
- Процишен Мария Викторовна, Государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Украины;
- Гатауллина Елена Аухативна Секретарь Центральной избирательной комиссии;
- Корнийчук Сергей Петрович, Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины;
- Перевезенцев Алексей Юрьевич, Государственный секретарь Министерства молодежи и спорта;
- Биденко Артем Игоревич, Государственный секретарь Министерства культуры и информационной политики;
- Заяць Андрей Иванович, Государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины;
- Кузьович Василий Степанович, Председатель Государственного агентства лесных ресурсов Украины;
- Мирошниченко Олег Николаевич, заместитель Председателя Государственной регуляторной службы Украины;
- Рябцева Наталья Сергеевна, заместитель Председателя Национально службы здоровья Украины;
- Монашек Вадим Николаевич, заместитель Председателя Государственной пограничной службы Украины;
- Радов Денис Георгиевич, заместитель Председателя Государственной службы экспортного контроля;
- Шайтан Александр Викторович, заместитель Председателя Государственной службы экспортного контроля;
- Лев Михаил Александрович, Первый заместитель Государственного космического агентства Украины;
- Руденко Алексей Алексеевич, заместитель Председателя Национальной полиции Украины;
- Котов Павел Владимирович, Первый заместитель Председателя Государственного агентства резерва Украины (вне штата)
- Овчаренко Ирина Ивановна, Первый заместитель Председателя Национального агентства Украины по вопросам государственной службы;
- Болоховец Юрий Витальевич, заместитель Председателя Государственного агентства лесных ресурсов Украины;
- Боднар Роман Валерьевич, Первый заместитель Председателя Государственной инспекции энергетического надзора Украины;
- Данилишин, Председатель Совета Национального банка Украины;
- Щербакова Елена Анатольевна, Член Совета Национального банка Украины;
- Рычакивская Вера Ивановна, Член Совета Национального банка Украины;
- Мороз Юлия Анатольевна, Первый заместитель Председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра
- Бодров Егор Евгеньевич, заместитель Председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра
- Смилый Иван Витальевич, Председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра
- Лищук Тарас Олегович, инспектор службы инспекторов Высшего совета правосудия;
- Талько Вячеслав Валентинович, инспектор службы инспекторов Высшего совета правосудия.
Кроме того, Национальное агентство по предупреждению коррупции начало полную проверку деклараций по полученным заявлениям:
- Шефер Александр Михайлович, первый заместитель начальника Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области;
- Марьянский Александр Сергеевич, директор КП "Добропольский городской трансопорт";
- Даруга Александра Александровна, главный специалист отдела политики сервисных центров Управление коммуникации ГСЦ МВД;
- Бидненко Алексей Юрьевич, старший инспектор отдела противодействия киберпреступности в Киевской области Киевского управления ГКП Национальной полиции Украины;
- Рязанцев Иван Михайлович, депутат Днепропетровского областного совета;
- Кучер Алексей Владимирович, председатель Харьковской областной государственной администрации
- Антов Трифон Данилович, депутат Одесского областного совета;
- Сокол Анна Петровна, администратор отдела предоставления административных услуг Новгород-Северской городского совета (орган местного самоуправления);
- Улизько Станислав Васильевич, депутат Подольского районного в г.. Полтава совета;
- Прищепа Павел Иванович, депутат Компаниевской поселкового совета Компаниевского района Кировоградской области;
- Новак Алексей Леонтьевич, депутат Белозерского районного совета Херсонской области;
- Козлюк Александр Петрович, старший государственный инспектор Киевского межрегионального управления Укртрансбезпекы;
- Давымука Василий Богданович, главный специалист отдела экономического развития и туризма Ивано-Франковской РГА;
- Марьевич Константин Михайлович, начальник отдела обеспечения работы Министра, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства;
- Селезнев Евгений Анатольевич, заместитель начальника межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции Украины;
- Мирошниченко Игорь Михайлович, депутат Киевского городского совета;
- Редька Николай Александрович, депутат Белопольская сельского совета;
- Халецкий Сергей Владимирович, заместитель начальника ГП "Укрводпуть";
- Нестеренко Сергей Анатольевич, проректор по научной и научно-педагогической работе Одесского национального политехнического университета
- Отарашвили Юлия Владимировна, старший инспектор Управления информационно-аналитической поддержке Главного Управления Национальной полиции в Днепропетровской области;
- Вовчанська Лилия Степановна, главный государственный инспектор Галицкой таможни Гостаможслужбы;
- Колодий Виктория Валерьевна, старший государственный инспектор Южного управления в Одессе ГУ ГНС в Одесской области;
- Морозиков Алексей Юрьевич, начальник ВППН Шевченковского отдела полиции ГУНП в Харьковской области;
- Лазаренко Виталий Иванович, и.о. старосты Сонячненського старостинского округа ЧЕРНЕТЧИНСКЕ сельского совета Сумской области;
- Орленко Игорь Николаевич, заместитель Председателя Государственной фискальной службы Украины;
- Максичка Юрий Иванович, депутат Лебединского городского совета;
- Каминчук Владимир Владимирович, старший государственный инспектор таможенного поста "Ягодин" Волынской таможни Гостаможслужбы;
- Петровский Виктор Карлович, заведующий сектором государственного рыночного надзора - старший государственный инспектор по охране окружающей природной среды Карпатского округа;
- Рогожин Дмитрий Владимирович, директор КП "Житомиртеплокоммунэнерго" Житомирского городского совета;
- Коляда Александр Владимирович, главный специалист отдела племенного дела в животноводстве управления животноводства и племенного дела Департамента аграрной политики Министерства развития экономики;
- Цвилиховский Александр Леонидович, депутат Веселовского районного совета Запорожской области;
- Христан Татьяны Васильевны, депутат Загвиздянськои сельского совета Ивано-Франковской области;
- Кошка Евгений Николаевич, заместитель директора Областного коммунального предприятия "Николаевоблтеплоэнерго";
- Бордунова Инга Владимировна, заместитель директора Государственного предприятия спиртовой и ликеро-водочной промышленности "Укрспирт";
- Огороднийчук Василий Петрович, начальник отдела организации управления имуществом и учета Управления обеспечения деятельности Государственного бюро расследований
- Захарчук Вячеслав Михайлович, депутат сельского совета;
- Зеленчук Василий Васильевич, первый заместитель председателя Херсонского областного совета;
- Полозов Виктор Александрович, депутат Черкасского областного совета;
- Строкань Владимир Иванович, председатель Бориспольской РГА;
- Погребняк Елена Геннадьевна, начальник ГУ ГТС Украины в Одесской области;
- Кузьмик Виталий Григорьевич, заместитель начальника Отдела технической охраны Управления полиции охраны в Киевской области;
- Чеснокова Валентина Валерьевна, начальник Киевского городского отдела государственной регистрации браков Центрального межрегионального управления Министерства юстиции.
Напомним, глава НАПК направил в суд протоколы на Тупицкого, они касаются конфликта интересов и намеренного неуказания в декларации земельного участка.