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09 марта 2021, 15:15 10

Судьи, нардепы и министры: НАПК начало проверку деклараций 88 чиновников

09 марта 2021, 15:15 10
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Для этого в ведомстве разработали новые Правила проведения подобных проверок
Для этого в ведомстве разработали новые Правила проведения подобных проверок
Фото: из открытых источников
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Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) начало проведение полной проверки деклараций о доходах 88 чиновников по новым правилам.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК, передает RegioNews.

В ведомстве отмечают, что в список попали министры, их заместители, народные депутаты, судьи и другие должностные лица.

Мы решили не ждать конца кампании декларирования и начали полные проверки, как только были закончены все необходимые процедуры. Таким образом, деклараций некоторых должностных лиц, которых мы согласно Порядку должны проверить самыми первыми, еще нет в Реестре", - говорится в сообщении.

Критериями попадания декларации в список на проверку, по информации НАПК, стали высокая должность субъекта декларирования или должность, связанная с высоким уровнем коррупционных рисков, информация от граждан, журналистов и других источников о возможном недостоверном декларированим, несоответствие уровня жизни декларанта его имуществу и доходам и тому подобное.

Согласно Порядку очередности, НАПК начало полную проверку деклараций следующих лиц:

  1. Маркарова Оксана Сергеевна, Министр финансов Украины (2018-2020);
  2. Заболотный Геннадий Вадимович, заместитель Министра Кабинета Министров Украины (2020);
  3. Бойко Юрий Николаевич, заместитель Министра энергетики и защиты окружающей среды Украины;
  4. Демченков Ярослав Сергеевич, заместитель Министра энергетики Украины по вопросам европейской интеграции;
  5. Иващенко Валерий Владимирович, Первый заместитель Министра по вопросам сратегичних отраслей промышленности Украины;
  6. Немилостивый, заместитель Министра по вопросам сратегичних отраслей промышленности Украины;
  7. Короткевич Николай Евгеньевич, судья Верховного Суда Украины;
  8. Селиваненко Владимир Павлович, судья Верховного Суда;
  9. Могильный Олег Павлович, судья Верховного Суда;
  10. Касько Виталий Викторович, Первый заместитель Генерального прокурора (2019-2020);
  11. Чумак Виктор Васильевич, заместитель Генерального прокурора (2019-2020);
  12. Якубовский Максим Викторович, заместитель Генерального прокурора;
  13. Бондар Михаил Леонтьевич, народный депутат Украины;
  14. Колтунович Александр Сергеевич, народный депутат Украины;
  15. Костин Андрей Евгеньевич, народный депутат Украины;
  16. Крейденко Владимир Викторович, народный депутат Украины;
  17. Никитина Марина Викторовна, народный депутат Украины;
  18. Саладуха, народный депутат Украины;
  19. Днепров Алексей Сергеевич, руководитель Аппарата Офиса Президента Украины;
  20. Бабиков Александр Петрович, Первый заместитель директора Государственного бюро расследований (2020)
  21. Процишен Мария Викторовна, Государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Украины;
  22. Гатауллина Елена Аухативна Секретарь Центральной избирательной комиссии;
  23. Корнийчук Сергей Петрович, Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины;
  24. Перевезенцев Алексей Юрьевич, Государственный секретарь Министерства молодежи и спорта;
  25. Биденко Артем Игоревич, Государственный секретарь Министерства культуры и информационной политики;
  26. Заяць Андрей Иванович, Государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины;
  27. Кузьович Василий Степанович, Председатель Государственного агентства лесных ресурсов Украины;
  28. Мирошниченко Олег Николаевич, заместитель Председателя Государственной регуляторной службы Украины;
  29. Рябцева Наталья Сергеевна, заместитель Председателя Национально службы здоровья Украины;
  30. Монашек Вадим Николаевич, заместитель Председателя Государственной пограничной службы Украины;
  31. Радов Денис Георгиевич, заместитель Председателя Государственной службы экспортного контроля;
  32. Шайтан Александр Викторович, заместитель Председателя Государственной службы экспортного контроля;
  33. Лев Михаил Александрович, Первый заместитель Государственного космического агентства Украины;
  34. Руденко Алексей Алексеевич, заместитель Председателя Национальной полиции Украины;
  35. Котов Павел Владимирович, Первый заместитель Председателя Государственного агентства резерва Украины (вне штата)
  36. Овчаренко Ирина Ивановна, Первый заместитель Председателя Национального агентства Украины по вопросам государственной службы;
  37. Болоховец Юрий Витальевич, заместитель Председателя Государственного агентства лесных ресурсов Украины;
  38. Боднар Роман Валерьевич, Первый заместитель Председателя Государственной инспекции энергетического надзора Украины;
  39. Данилишин, Председатель Совета Национального банка Украины;
  40. Щербакова Елена Анатольевна, Член Совета Национального банка Украины;
  41. Рычакивская Вера Ивановна, Член Совета Национального банка Украины;
  42. Мороз Юлия Анатольевна, Первый заместитель Председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра
  43. Бодров Егор Евгеньевич, заместитель Председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра
  44. Смилый Иван Витальевич, Председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра
  45. Лищук Тарас Олегович, инспектор службы инспекторов Высшего совета правосудия;
  46. Талько Вячеслав Валентинович, инспектор службы инспекторов Высшего совета правосудия.

Кроме того, Национальное агентство по предупреждению коррупции начало полную проверку деклараций по полученным заявлениям:

  1. Шефер Александр Михайлович, первый заместитель начальника Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области;
  2. Марьянский Александр Сергеевич, директор КП "Добропольский городской трансопорт";
  3. Даруга Александра Александровна, главный специалист отдела политики сервисных центров Управление коммуникации ГСЦ МВД;
  4. Бидненко Алексей Юрьевич, старший инспектор отдела противодействия киберпреступности в Киевской области Киевского управления ГКП Национальной полиции Украины;
  5. Рязанцев Иван Михайлович, депутат Днепропетровского областного совета;
  6. Кучер Алексей Владимирович, председатель Харьковской областной государственной администрации
  7. Антов Трифон Данилович, депутат Одесского областного совета;
  8. Сокол Анна Петровна, администратор отдела предоставления административных услуг Новгород-Северской городского совета (орган местного самоуправления);
  9. Улизько Станислав Васильевич, депутат Подольского районного в г.. Полтава совета;
  10. Прищепа Павел Иванович, депутат Компаниевской поселкового совета Компаниевского района Кировоградской области;
  11. Новак Алексей Леонтьевич, депутат Белозерского районного совета Херсонской области;
  12. Козлюк Александр Петрович, старший государственный инспектор Киевского межрегионального управления Укртрансбезпекы;
  13. Давымука Василий Богданович, главный специалист отдела экономического развития и туризма Ивано-Франковской РГА;
  14. Марьевич Константин Михайлович, начальник отдела обеспечения работы Министра, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства;
  15. Селезнев Евгений Анатольевич, заместитель начальника межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции Украины;
  16. Мирошниченко Игорь Михайлович, депутат Киевского городского совета;
  17. Редька Николай Александрович, депутат Белопольская сельского совета;
  18. Халецкий Сергей Владимирович, заместитель начальника ГП "Укрводпуть";
  19. Нестеренко Сергей Анатольевич, проректор по научной и научно-педагогической работе Одесского национального политехнического университета
  20. Отарашвили Юлия Владимировна, старший инспектор Управления информационно-аналитической поддержке Главного Управления Национальной полиции в Днепропетровской области;
  21. Вовчанська Лилия Степановна, главный государственный инспектор Галицкой таможни Гостаможслужбы;
  22. Колодий Виктория Валерьевна, старший государственный инспектор Южного управления в Одессе ГУ ГНС в Одесской области;
  23. Морозиков Алексей Юрьевич, начальник ВППН Шевченковского отдела полиции ГУНП в Харьковской области;
  24. Лазаренко Виталий Иванович, и.о. старосты Сонячненського старостинского округа ЧЕРНЕТЧИНСКЕ сельского совета Сумской области;
  25. Орленко Игорь Николаевич, заместитель Председателя Государственной фискальной службы Украины;
  26. Максичка Юрий Иванович, депутат Лебединского городского совета;
  27. Каминчук Владимир Владимирович, старший государственный инспектор таможенного поста "Ягодин" Волынской таможни Гостаможслужбы;
  28. Петровский Виктор Карлович, заведующий сектором государственного рыночного надзора - старший государственный инспектор по охране окружающей природной среды Карпатского округа;
  29. Рогожин Дмитрий Владимирович, директор КП "Житомиртеплокоммунэнерго" Житомирского городского совета;
  30. Коляда Александр Владимирович, главный специалист отдела племенного дела в животноводстве управления животноводства и племенного дела Департамента аграрной политики Министерства развития экономики;
  31. Цвилиховский Александр Леонидович, депутат Веселовского районного совета Запорожской области;
  32. Христан Татьяны Васильевны, депутат Загвиздянськои сельского совета Ивано-Франковской области;
  33. Кошка Евгений Николаевич, заместитель директора Областного коммунального предприятия "Николаевоблтеплоэнерго";
  34. Бордунова Инга Владимировна, заместитель директора Государственного предприятия спиртовой и ликеро-водочной промышленности "Укрспирт";
  35. Огороднийчук Василий Петрович, начальник отдела организации управления имуществом и учета Управления обеспечения деятельности Государственного бюро расследований
  36. Захарчук Вячеслав Михайлович, депутат сельского совета;
  37. Зеленчук Василий Васильевич, первый заместитель председателя Херсонского областного совета;
  38. Полозов Виктор Александрович, депутат Черкасского областного совета;
  39. Строкань Владимир Иванович, председатель Бориспольской РГА;
  40. Погребняк Елена Геннадьевна, начальник ГУ ГТС Украины в Одесской области;
  41. Кузьмик Виталий Григорьевич, заместитель начальника Отдела технической охраны Управления полиции охраны в Киевской области;
  42. Чеснокова Валентина Валерьевна, начальник Киевского городского отдела государственной регистрации браков Центрального межрегионального управления Министерства юстиции.

Напомним, глава НАПК направил в суд протоколы на Тупицкого, они касаются конфликта интересов и намеренного неуказания в декларации земельного участка.

чиновники НАПК проверки декларации коррупция

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