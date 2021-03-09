Глава ВР Разумков задекларував 1,3 млн грн

Дохід було отримано від продажу рухомого майна

Дохід було отримано від продажу рухомого майна

Фото: УНІАН

Про це свідчить документ в реєстрі декларацій, передає RegioNews.

Відзначається, що дохід було отримано від відчуження рухомого майна, крім цінних паперів і корпоративних прав.

У документі також уточнюється, що покупцем майна є громадянин Бондаренко Володимир Миколайович.

Як стало відомо, йдеться про відчуження автомобіля LAND CRUISER 2013 року випуску. Сама угода відбулася 3 березня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Раді хочуть ввести кримінальне покарання за брехню в декларації.