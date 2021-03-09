Глава ВР Разумков задекларував 1,3 млн грн
Дохід було отримано від продажу рухомого майна
Дохід було отримано від продажу рухомого майна
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков задекларував 1,3 млн грн.
Про це свідчить документ в реєстрі декларацій, передає RegioNews.
Відзначається, що дохід було отримано від відчуження рухомого майна, крім цінних паперів і корпоративних прав.
У документі також уточнюється, що покупцем майна є громадянин Бондаренко Володимир Миколайович.
Як стало відомо, йдеться про відчуження автомобіля LAND CRUISER 2013 року випуску. Сама угода відбулася 3 березня.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Раді хочуть ввести кримінальне покарання за брехню в декларації.
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