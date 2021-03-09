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09 березня 2021, 13:39 189

Глава ВР Разумков задекларував 1,3 млн грн

09 березня 2021, 13:39 189
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Дохід було отримано від продажу рухомого майна
Дохід було отримано від продажу рухомого майна
Фото: УНІАН
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Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков задекларував 1,3 млн грн.

Про це свідчить документ в реєстрі декларацій, передає RegioNews.

Відзначається, що дохід було отримано від відчуження рухомого майна, крім цінних паперів і корпоративних прав.

У документі також уточнюється, що покупцем майна є громадянин Бондаренко Володимир Миколайович.

Як стало відомо, йдеться про відчуження автомобіля LAND CRUISER 2013 року випуску. Сама угода відбулася 3 березня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Раді хочуть ввести кримінальне покарання за брехню в декларації.

Україна спікер декларацїї Дмитро Разумков Декларація

 
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