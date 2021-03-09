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09 березня 2021, 10:33 123

В Івано-Франківську найбільша захворюваність та смертність від початку пандемії - Марцінків

09 березня 2021, 10:33 123
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Міська влада називає критичною ситуацію із поширенням коронавірусу
Фото: із відкритих джерел
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Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив про стрімке зростання кількості летальних випадків від захворювання COVID-19 і закликав обласні лікарні виділити місця для пацієнтів.

Про це він повідомив у Facebook, передає RegioNews.

Ситуація критична. Звертаємося до області, щоб віддали ще один поверх кардіоцентру для розміщення пацієнтів. Ситуація в місті критична, маємо найбільшу захворюваність і смертність за весь час пандемії”, - написав Марцінків.

Він додав, що заповненість медичних закладів понаднормова, і практично всі можливості міста із відкриття нових місць у лікарнях вже вичерпали.

Лише обласна державна адміністрація ще може обладнати в місті додаткові місця, щоб рятувати людей. Тож будемо просити область відкрити ще один поверх кардіоцентру для лікування хворих на ковід”, - зазначив мер Івано-Франківська.

Нагадаємо, раніше мер Івано-Франківська Марцінків вакцинувався від COVID-19 у прямому ефірі.

коронавірус Івано-Франківськ лікарні пандемія Руслан Марцінків

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