В Івано-Франківську найбільша захворюваність та смертність від початку пандемії - Марцінків

Міська влада називає критичною ситуацію із поширенням коронавірусу

Міська влада називає критичною ситуацію із поширенням коронавірусу

Фото: із відкритих джерел

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив про стрімке зростання кількості летальних випадків від захворювання COVID-19 і закликав обласні лікарні виділити місця для пацієнтів.

Про це він повідомив у Facebook, передає RegioNews.

Ситуація критична. Звертаємося до області, щоб віддали ще один поверх кардіоцентру для розміщення пацієнтів. Ситуація в місті критична, маємо найбільшу захворюваність і смертність за весь час пандемії”, - написав Марцінків.

Він додав, що заповненість медичних закладів понаднормова, і практично всі можливості міста із відкриття нових місць у лікарнях вже вичерпали.

Лише обласна державна адміністрація ще може обладнати в місті додаткові місця, щоб рятувати людей. Тож будемо просити область відкрити ще один поверх кардіоцентру для лікування хворих на ковід”, - зазначив мер Івано-Франківська.

Нагадаємо, раніше мер Івано-Франківська Марцінків вакцинувався від COVID-19 у прямому ефірі.